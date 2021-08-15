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Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'ı heyecanlandıran Teixeira taktiği!

Geçen sezon da ligin en iyi futbolunu oynayan takımı olarak gösterilen Sergen Yalçın'ın ekibi bu sezon daha ilk maçında seviye atlayacağını şimdiden gösterdi. Siyah beyazlılar topun değerini daha çok bilen, top kaptırıldığında yeniden kazanmak için daha hızlı davranan ve rakip kale önüne pas yaparak girmeyi seven bir takım görüntüsü sergiledi. Ancak siyah beyazlılar orta yaparak ceza sahasına sadece 4 top gönderebildi. Kartal, bu durumu Alex Teixeira ile daha olumlu hale getirmeye çalışacak. | Son dakika BJK haberleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 14:21 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 14:24
Son dakika Beşiktaş haberleri: Sergen Yalçın'ı heyecanlandıran Teixeira taktiği!

Beşiktaş sezona 3-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlarken sergilediği kaliteli futbolla da beğeni topladı. Özellikle rakip yarı alanda top çevirmekte çok başarılı olan siyah beyazlılar, bu özelliğini ceza sahası içine girerken daha çok kullandı. Karşılaşma boyunca 17 defa Çaykur Rizespor'un ceza sahası içine giren Beşiktaş, bu bölgede 14 defa da isabetli şut çekti. Orta yaparak ceza sahasına sadece 4 top gönderen Kartal, bunların üçünde isabet sağlamayı başardı.

SERGEN YALÇIN'IN HEYECANLI BEKLEYİŞİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş bu özelliğini Alex Teixeira takıma katılınca daha fazla gösterebilecek. Şu anda karantinada olan Brezilyalı yıldız, dikine oynayıp rakip cezası içine girmeyi seven bir oyuncu olduğu için teknik direktör Sergen Yalçın'ı şimdiden heyecanlandırıyor.

İLK İDMANINA YARIN ÇIKACAK

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Teixeira'nın karantinası bugün bitiyor. Brezilyalı yıldız yarın saat 18.00'de ilk antrenmanına çıkacak.

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