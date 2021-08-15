Sergen Yalçın'a tam destek

Sergen Yalçın ilk maçında ayakta alkışlandı. Oynanan futbolun yanı sıra rakibe pozisyon vermeden geçirilen 90 dakika sonra tribünler takımı alkışlarken, teknik direktör Yalçın'a da maç sonunda sevgi gösterilerinde bulundu. Başarılı çalıştırıcıyı soyunma odasından çağıran siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ı uzun süre alkışladı.
Sergen Yalçın ilk maçında ayakta alkışlandı. Oynanan futbolun yanı sıra rakibe pozisyon vermeden geçirilen 90 dakika sonra tribünler takımı alkışlarken, teknik direktör Yalçın'a da maç sonunda sevgi gösterilerinde bulundu. Başarılı çalıştırıcıyı soyunma odasından çağıran siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ı uzun süre alkışladı.