Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'a tam destek

Sergen Yalçın'a tam destek

Sergen Yalçın ilk maçında ayakta alkışlandı. Oynanan futbolun yanı sıra rakibe pozisyon vermeden geçirilen 90 dakika sonra tribünler takımı alkışlarken, teknik direktör Yalçın'a da maç sonunda sevgi gösterilerinde bulundu. Başarılı çalıştırıcıyı soyunma odasından çağıran siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ı uzun süre alkışladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Sergen Yalçın'a tam destek
Sergen Yalçın ilk maçında ayakta alkışlandı. Oynanan futbolun yanı sıra rakibe pozisyon vermeden geçirilen 90 dakika sonra tribünler takımı alkışlarken, teknik direktör Yalçın'a da maç sonunda sevgi gösterilerinde bulundu. Başarılı çalıştırıcıyı soyunma odasından çağıran siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ı uzun süre alkışladı.
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