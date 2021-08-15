Salı idman cuma maç

Siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, ilk maçında beklentileri karşıladı. Transfer döneminde Leicester ile görüşmelerin uzaması nedeniyle takımla ilk çalışmasını salı günü yapabilen sağ kanat, cuma günü 11'deki yerini aldı.
Siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, ilk maçında beklentileri karşıladı. Transfer döneminde Leicester ile görüşmelerin uzaması nedeniyle takımla ilk çalışmasını salı günü yapabilen sağ kanat, cuma günü 11'deki yerini aldı. Ghezzal, Ç. Rize maçındaki performansıyla 78'te oyundan çıkarken ayakta alkışlandı.