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Salı idman cuma maç

Siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, ilk maçında beklentileri karşıladı. Transfer döneminde Leicester ile görüşmelerin uzaması nedeniyle takımla ilk çalışmasını salı günü yapabilen sağ kanat, cuma günü 11'deki yerini aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Salı idman cuma maç
Siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, ilk maçında beklentileri karşıladı. Transfer döneminde Leicester ile görüşmelerin uzaması nedeniyle takımla ilk çalışmasını salı günü yapabilen sağ kanat, cuma günü 11'deki yerini aldı. Ghezzal, Ç. Rize maçındaki performansıyla 78'te oyundan çıkarken ayakta alkışlandı.
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