Rosier’den ilk üçlü

Beşiktaş'ın renklerine kattığı Valentin Rosier, siyah-beyazlı taraftarın sevgilisi olmaya devam ediyor. Transfer döneminde yaptığı "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum' söylemiyle taraftarın gönlünde taht kuran Rosier, Atiba'nın attığı golde yaptığı asistle skora katkı sağlarken, maç sonunda da tribünlere üçlü çektiren isim oldu.
Beşiktaş'ın renklerine kattığı Valentin Rosier, siyah-beyazlı taraftarın sevgilisi olmaya devam ediyor. Transfer döneminde yaptığı "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum' söylemiyle taraftarın gönlünde taht kuran Rosier, Atiba'nın attığı golde yaptığı asistle skora katkı sağlarken, maç sonunda da tribünlere üçlü çektiren isim oldu.