Kartal’ın yeni rotası Denswil

Beşiktaş'ın Bologna'nın Hollandalı stoperi Stefano Denswil ile ilgilendiği iddia edildi. Gianluca di Marzio'nun haberine göre siyahbeyazlılar, 28 yaşındaki savunmacıyı transfer etmek istiyor. Haberde, Denswil'in yerine Roma'nın genç oyuncusu Maissa Ndiaye'yi transfer etmek isteyen Bologna'nın bu satışa sıcak bakabileceği ifade edildi.
Beşiktaş'ın Bologna'nın Hollandalı stoperi Stefano Denswil ile ilgilendiği iddia edildi. Gianluca di Marzio'nun haberine göre siyahbeyazlılar, 28 yaşındaki savunmacıyı transfer etmek istiyor. Haberde, Denswil'in yerine Roma'nın genç oyuncusu Maissa Ndiaye'yi transfer etmek isteyen Bologna'nın bu satışa sıcak bakabileceği ifade edildi. Surinam asıllı Denswil Ajax altyapısından yetişmiş, daha sonra Club Brugge formasını da giymişti. Denswil, geçtiğimiz sezon 22 maçta sahaya çıkmıştı.