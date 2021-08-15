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Beşiktaş'a Adem Ljajic ve transfer müjdesi! Teklif...

Beşiktaş'ın Sırp yıldızına teklif var. Adem Ljajic için Bologna'nın teklif yaptığı iddia edildi. Sırp teknik direktör Mihajlovic'in, Ljajic'i kadroda görmek istediği ve Beşiktaş'a satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunulduğu belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 10:19
Beşiktaş'a Adem Ljajic ve transfer müjdesi! Teklif...

Yaz transfer sezonunda Alex Teixeira, Salih Uçan ve Rachid Ghezzal gibi yıldızları transfer eden Beşiktaş, sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam ederken, sürpriz bir haberle karşı karşıya geldi.

Beşiktaş'a Adem Ljajic ve transfer müjdesi! Teklif...

Siyah beyazlıların, aldığı yüksek maaş nedeniyle Adem Ljajic'i elden çıkarmak istediği bilinirken, Sırp yıldıza transfer teklifi geldiği ifade edildi.

Beşiktaş'a Adem Ljajic ve transfer müjdesi! Teklif...

BOLOGNA TALİP OLDU
Aktarılan bilgilere göre Beşiktaşlı Adem Ljajic'e Bologna talip oldu. İtalyan temsilcisinin, siyah beyazlı yıldızı çok istediği öğrenildi.

Beşiktaş'a Adem Ljajic ve transfer müjdesi! Teklif...

Öte yandan Bologna teknik direktörü Mihajlovic'in de Adem Ljajic'i mutlaka kadroda görmek istediği belirtildi.

Beşiktaş'a Adem Ljajic ve transfer müjdesi! Teklif...

İŞTE YAPILAN TEKLİF
Çizme ekibinin Beşiktaş'a Adem Ljajic için yaptığı teklif de ortaya çıktı. Buna göre Beşiktaş'a Bologna, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

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