Beşiktaş'a Adem Ljajic ve transfer müjdesi! Teklif...

Yaz transfer sezonunda Alex Teixeira, Salih Uçan ve Rachid Ghezzal gibi yıldızları transfer eden Beşiktaş, sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam ederken, sürpriz bir haberle karşı karşıya geldi.
Siyah beyazlıların, aldığı yüksek maaş nedeniyle Adem Ljajic'i elden çıkarmak istediği bilinirken, Sırp yıldıza transfer teklifi geldiği ifade edildi.
BOLOGNA TALİP OLDU
Aktarılan bilgilere göre Beşiktaşlı Adem Ljajic'e Bologna talip oldu. İtalyan temsilcisinin, siyah beyazlı yıldızı çok istediği öğrenildi.