Haberler Beşiktaş 3 puan için 2 gün izin

3 puan için 2 gün izin

Siyah-beyazlılar, yeni sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı. Teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda alınan galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken, oyuncularına 2 gün izin verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 06:50
3 puan için 2 gün izin
Siyah-beyazlılar, yeni sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı. Teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda alınan galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken, oyuncularına 2 gün izin verdi. Hafta sonu dinlenecek olan Kartallar, G.Antep maçı hazırlıklarına yarın başlayacak.
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