3 puan için 2 gün izin

Siyah-beyazlılar, yeni sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başardı. Teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda alınan galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken, oyuncularına 2 gün izin verdi.
Siyah-beyazlılar, yeni sezonun ilk maçındaÇaykur Rizespor'u3-0 gibi netbir skorla mağlupetmeyi başardı. Teknikdirektör Sergen Yalçın,maç sonundaalınan galibiyettendolayı çokmutlu olduğunu belirtirken,oyuncularına2 gün izin verdi. Haftasonu dinlenecek olan Kartallar,G.Antep maçı hazırlıklarınayarın başlayacak.