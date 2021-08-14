Şova devam

Süper Lig'de 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, yeni futbol döneminin açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sergen Yalçın ve öğrencileri, Vodafone Park Stadı'nda konuk ettikleri Karadeniz temsilcisi karşısında çok rahattı. Maça etkili başlayan, hücumda yine şok preslerle rakibi yıldıran siyah-beyazlılar gol için fazla beklemedi. 9'da Nkoudou, Kenan'ın pasında nefis bir golle skoru 1-0 yaptı.

ROSIER YİNE UÇTU

İkinci yarıda da oyunun tek hakimi Beşiktaş oldu. Kartal'da sağ kanatta Valentin Rosier çok etkiliydi. Auta gidecek bir topa adeta kanat takıp uçtu, içeri çevirdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Atiba Hutchinson hızlı davranıp topu ikinci kez Çaykur Rizespor ağlarına yolladı: 2-0. Son şampiyon Beşiktaş, 90+3'te Gökhan Töre'nin şutunda top Gökhan'dan döndü. Larin boş kaleye tamamladı. Siyah- beyazlılar 3 puanı, 3 golle aldı.

YENİLER 11'E GİRDİLER

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın yeni transferlere ilk resmi maçta şans tanıdı. Başarılı çalıştırıcı, sezon başı kadroya katılan Salih Uçan ve Kenan Karaman'ı Çaykur Rizespor'a karşı 11'de oynattı. Karadeniz temsilcisinde de yeni transferlerden Holmen, Cameli Sertel, Ronaldo Mendes, Bryan Dabo ve Alper Potuk ilk 11'de sahaya sürüldü.

BAŞKAN ÇEBİ STADA YÜRÜDÜ

Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi dünkü Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde taraftarlarla birlikteydi. Köyiçi'nde siyah-beyazlı seyircilerle sohbet eden başkan Çebi ve beraberindeki yöneticiler ardından meşhur ağaçlı yoldan yürüyerek Vodafone Park'a ulaştı. Taraftarlar uzun süre "Büyük başkan" tezahüratları yaptılar. Transferler için başkan Çebi'ye teşekkürlerini sundular.

ADİL BİR SEZON OLSUN

Ahmet Nur Çebi yeni sezon için "Öncelikle adil olsun" yorumunu yaptı. Çebi, "İnsanların birbirini incitmediği, futbolcuların birbirlerini kırmadıkları, sahada sporu şov olarak, seyredenlere de keyif verebilmek adına yaptıkları bir sezon diliyorum" diye konuştu.