Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın stoper hedefinde Stefano Denswil var!

Süper Lig 'de yeni sezona Çaykur Rizespor galibiyetile moralli başlayan son şampiyon Beşiktaş 'ta, teknik direktör Sergen Yalçın transfer ateşini yaktı. Başarılı çalıştırıcı karşılaşmanın ardından Belçikalı golcü Batshuayi ile anlaştıklarını duyurdu.

Bu transfer gelişmesinin ardından Beşiktaş 'ın gündemi hareketliliğini koruyor. Siyah-beyazlılarda stoper arayışı devam ederken gündeme gelen son isim Stefano Denswil oldu.

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, 28 yaşındaki Hollandalı stoper Stefano Denswil için Bologna ile görüşme halinde... Surinam asıllı deneyimli savunmacı, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Club Brugge'de kiralık olarak geçirmişti.