Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın stoper hedefinde Stefano Denswil var!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın stoper hedefinde Stefano Denswil var!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'in açılış maçında Rizespor'u 3-0 yenerek haftaya 3 puanla başlayan Beşiktaş'ta hareketli bir transfer gündemi yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Batshuayi'yi açıklamasının ardından Kartal'da gözler stoper adaylarına çevrildi. Siyah-beyazlıların gündemindeki ismin Stefano Denswil olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 11:42
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın stoper hedefinde Stefano Denswil var!

Süper Lig'de yeni sezona Çaykur Rizespor galibiyetile moralli başlayan son şampiyon Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın transfer ateşini yaktı. Başarılı çalıştırıcı karşılaşmanın ardından Belçikalı golcü Batshuayi ile anlaştıklarını duyurdu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın stoper hedefinde Stefano Denswil var!

Bu transfer gelişmesinin ardından Beşiktaş'ın gündemi hareketliliğini koruyor. Siyah-beyazlılarda stoper arayışı devam ederken gündeme gelen son isim Stefano Denswil oldu.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın stoper hedefinde Stefano Denswil var!

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, 28 yaşındaki Hollandalı stoper Stefano Denswil için Bologna ile görüşme halinde... Surinam asıllı deneyimli savunmacı, geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Club Brugge'de kiralık olarak geçirmişti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın stoper hedefinde Stefano Denswil var!

STEFANO DENSWIL KİMDİR?

7 Mayıs 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya gelen Surinam asıllı futbolcu, kariyerine Ajax altyapısında başladı. 2015'in ocak ayında Club Brugge'e transfer olan başarılı stoper, 2019'da Bologna'ya 6 milyon euro karşılığında geldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın stoper hedefinde Stefano Denswil var!

Denswil, geçtiğimiz sezon eski takımı Brugge'de 6 aylığına kiralık olarak forma giydi. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Hollandalı futbolcu, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında da oynadı.

SON DAKİKA