Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın gündemindeki David Luiz'den geleceğine dair flaş sözler

Süper Lig'e Çaykur Rizespor'u yenerek 3 puanla başlayan Beşiktaş'ta yoğun bir transfer mesaisi veriliyor. Golcü sorununu Batshuayi ile anlaşarak çözen Kartal'ın yeni hedefi bir stoper... Siyah-beyazlı takımın gündeminde olduğu iddia edilen isimlerden biri de David Luiz'di. Brezilyalı futbolcu geleceğine dair flaş bir açıklama yaptı.

Deneyimli stoper, "Yeni kulübümün hırslı bir kulüp olmasını istiyorum. Şu ana kadar gelen tekliflerin hiçbirisi kalbime dokunmadı. Yüksek seviyede kalmak istiyorum, belki de bu Premier Lig olur" dedi.

34 yaşındaki tecrübeli yıldız, kariyerine Vitoria'da başladı. Benfica, Chelsea, PSG ve Arsenal gibi üst düzey takımların formalarını giyen Luiz, Brezilya Milli Takımı'nın formasını ise 56 kez terletti. Son olarak Arsenal'de top koşturan Brezilyalı yıldız şu an kulüpsüz...