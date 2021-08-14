Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'den flaş Mert Günok yorumu: Gereksiz oldu!

Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'den flaş Mert Günok yorumu: Gereksiz oldu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, Süper Lig'in açılış maçında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-0 yenerek haftaya 3 puanla başladı. Siyah-beyazlıların yeni transferlerini değerlendiren Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, Mert Günok'la ilgili flaş ifadeler kullandı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 07:17
Son dakika spor haberi: Volkan Demirel'den flaş Mert Günok yorumu: Gereksiz oldu!

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun açılış karşılaşmasında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Baskılı oynayan siyah-beyazlılar rakibini 3-0 mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yaptı. Mücadele sonrası yayıncı kuruluşta değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve yardımcı antrenörü Volkan Demirel, Beşiktaş'ın yeni transferlerini yorumlarken tecrübeli file bekçisi Mert Günok'la ilgili şunları söyledi:

Yanlış anlamayın, bence gereksiz transfer kaleci oldu. Beşiktaş'ın geçen sezon, çok parlak bir performans gösteren yetenekli bir genç kalecisi vardı. Mert'in gelişi rekabet yaratacaktır ama Ersin yatmadan önce 'Mert ağabey geldi, ben oynayabilecek miyim?' diye düşünüyordur.

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