Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Rizespor maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - NERDE KALMIŞTIK!
En son, çok iyi pas yapan, sahanın her yerini dengeli kullanan, ayağa oynayan, kaybettiği topu tez zamanda geri kazanan, iki kanattan hem bekleri, hem kanat forvetleriyle bindiren bir Beşiktaş izliyorduk ve şampiyon olmuştu. İşte tam oradan başladı Kartal… Sanki geçen sezonun devam filmi çekiliyor…
Roiser ve Ghezzal sağ kanadı evleri gibi kullanırken, N'Koudou sol kanatta bildiğin kasırga… Kartal'ın pençeleri Atiba ve Josef orta sahayı gözleri gibi koruyorlar… Bildiğin şampiyon Beşiktaş yani… Ön taraftaki öldürücü presini harika bir asistle süsleyen Kenan Karaman ve zaman zaman pas trafiğine önemli bir katkı sunan Salih Uçan yeni Kartal'ın farklı güzellikleri…
Rizespor karşısında Beşiktaş takım olarak çok iyi oynarken; N'Koudou, Roiser, Ghezzal, Atiba ve Josef fizik olarak en hazır durumdaki oyunculardı… Tam olarak bıraktıkları yerden başladılar. Bu takıma daha Alex Teixeira gibi bir dünya yıldızı katılacak. Muhtemelen bir de golcü. Hemen belirteyim önünde Kenan oynayıp bu şekilde savunmayı hırpalarsa Alex değme santrafordan daha çok gol atar… Dün Rizespor gücü oranında mücadele ederken, tek yumruk olmuş, morali, motivasyonu yüksek Beşiktaş'a karşı pek şansı yoktu.