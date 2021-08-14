Son dakika spor haberi: Spor yazarları Beşiktaş-Rizespor maçını değerlendirdi

Kenan Karaman iyi bir transfer. Kalitesini sergiledi. Alex Teixeira'nın da takıma katılmasıyla hücum gücü bambaşka bir frekansa ulaşacak. Josef, Rosier ve Atiba ise bildiğiniz gibi yine hem kalp hem de akıllarıyla oynadılar. Welinton ilk yarıda gereksiz sarı kartla kendi kendini frenlerken, maçın son anlarında yaptığı başarılı müdahalelerle yine alkışı hak eden isim oldu.

Geçen sezonun golcüsü Larin 'Neden yedek' diye aklımıza bile gelmezken, maçın uzatma dakikalarında onun da golle buluşması Beşiktaş'ın gücünü gösteren bir başka detaydı. Beşiktaş dün takım olarak müthiş futboluyla sadece 1 numaralı şampiyonluk adayı olduğunu göstermedi, bu takım Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olur. Hemen hemen tüm takımı değiştiren Ç. Rizespor'un zamana ihtiyacı olduğu bir gerçek.