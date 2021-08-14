Sezonun galası N'Koudou'dan

Süper Lig'de yeni sezonun açılış golü Kevin N'Koudou'dan geldi. İlk onbirde sahaya çıkan Kamerun asıllı Fransız oyuncu, 9. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kenan Karaman'dan aldığı pasla önce şık bir hareketle Selim Ay'dan sıyrıldı, sonrasında bekletmeden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren N'Koudou, 2021-22 sezonunun ilk golüne imza atarak bu alanda tarihe geçti. 26 yaşındaki futbolcu, gol sevincini Rosier ile birlikte yaşadı. Kevin N'Koudou, Süper Lig'de geçen sezon 32 maçta giydiği siyahbeyazlı forma ile 8 gol+4 asist üretmişti.