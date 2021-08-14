Sergen Yalçın: Golcü gelecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'e 3 puanla başlamanın güzel olduğunu söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Sezonun ilk maçları her zaman zor oluyor. Çünkü henüz hazırlık aşamasındayız. Çok hazır olduğumuz söylenemez. Bugün oynanan oyun, istediğimiz bir oyundu. Bugün kazanılan 3 puan çok büyük önem ifade ediyor. Oyuncular iyi niyetle mücadele etti. Taraftarımızın olması bizi daha da mutlu etti. 1.5 senedir taraftarla oynamıyoruz. Onların olması güzelleştiriyor" dedi.

SAKATLIK İSTEMİYORUZ

Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü: "Gönül ister ki, şimdi futbol oynayalım. 20 yaşında olalım. Bu oyunu, şu anki zihinle oynayalım. Hele ki şu statta. İnsan çok arzu ediyor ama biz artık seyir bölümündeyiz. İyi bir forvet takviyesi yapmak istiyoruz. Transferde biraz geç kalmış olabiliriz ama bunlar kolay işler değil. Fiyatlar çok yüksek. Ghezzal ve Rosier'i kadroda tutmak önemliydi. Alex iyi durumda ama 6-7 ay top oynamamış. Milli aradan sonra hazır olur. Takım olarak tam hazır olacağız. Sakatlık istemiyorum."

TARAFTARI SELAMLADI&NBSP;

Beşiktaş'a ilk yılında çifte şampiyonluk yaşatan Sergen Yalçın taraftarlardan büyük ilgi gördü. Yalçın'ın sahaya çıkmasıyla tribünlerden tezahüratlar eşliğinde sevgi gösterileri yapıldı. Başarılı çalıştırıcı da bu sevgiyi karşılıksız bırakmadı ve tribünlere giderek taraftarları selamladı.