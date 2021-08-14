Beşiktaş'tan bir transfer bombası daha geliyor! Son aday Jerome Boateng

Süper Lig'in başlamasına kıra süre kala Rachid Ghezzal, Teixeira gibi yıldızların kadrosuna katan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçı sonrası Michy Batshuayi transferini de duyurmuştu.

Beşiktaş'ın Michy Batshuayi içn Chelsea ve oyuncu ile kesin anlaşmaya vardığı ifade edilirken, sözleşmenin 1 yıllık kiralık olduğu gelen bilgiler arasında.

TRANSFERLER BİTMEDİ

Bununla beraber Kara Kartal'ın gündemine bir isim daha geldi. Son olarak Alman devi Bayern Münih forması giyen ve şu anda boşta olan Jerome Boateng'e Beşiktaş'ın talip olduğu aktarıldı.

A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaş yöneticileriyle yaptığım görüşmede David Luiz'in gündemlerinde olmadıklarını söylediler. Diego Godin'in de maliyetleri sebebiyle olmayacağını düşünüyorum. Siyah beyazlılar, bir oyuncu için sansını deneyecek. O isim de; Jerome Boateng. Boateng, Bayern Münih'ten ayrıldı ve boşta." ifadelerini kullandı.