Batshuayi Beşiktaş'ta

Beşiktaş santrfor arayışlarına noktayı koydu. Sezon bittiğinden bu yana birçok adayla temasa geçen siyah-beyazlılar, Chelsea'nin yıldızı Batshuayi'de mutlu sona ulaştı. Uzun süren pazarlıklar sonunda Beşiktaş, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan ve Chelsea kadrosunda düşünülmeyen 27 yaşındaki forvet için İngiliz kulübüyle her konuda anlaşmaya varıldı. Mukavelesinin son senesine giren oyuncunun, Chelsea ile sözleşmesini uzatacağı ve zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanacağı öğrenildi.

İLGİDEN MEMNUN

Sergen Yalçın'ın yeni sezon planlamasında önemli yer tutan ve hazır bir şekilde takıma gelecek olan Batshuayi ismi camiada da sevinçle karşılandı. İnter'den Romelu Lukaku'yu 115 milyon euro bonservisle transfer eden Chelsea'de forma şansı kalmayan Batshuayi de Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisinden memnun. Kariyerinde daha önce Marsilya, B.Dortmund, Valencia, Crystal Palace gibi takımlarda oynayan Batshuayi'nin önümüzdeki hafta başında Türkiye'ye gelip siyah-beyazlılara imza atması bekleniyor.