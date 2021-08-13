Son dakika transfer haberleri: Michy Batshuayi pazarlığı kızıştı! İşte Beşiktaş'ın Chelsea'ye teklifi

Forvet arayışlarına yoğunlaşan Beşiktaş, iki aday arasında tercih yapmak üzere... Diego Costa'nın A. Mineiro ile anlaşmasının ardından diğer adaylara yoğunlaşan Beşiktaş, Luuk de Jong ve Michy Batshuayi için çalışmalarını sürdürüyor. Bonservisi Sevilla'da bulunan Luuk de Jong için uzun süredir görüşmeler devam ederken, son günlerde gündeme gelen 27 yaşındaki Batshuayi transferinde ise önemli bir mesafe kat edildi.
Siyah-beyazlılar, Belçikalı forvet Batshuayi'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Chelsea'nin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Batshuayi'yi kadroda düşünmediği öğrenilirken, İngiliz ekibinin Beşiktaş'tan 4 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
Chelsea ile Beşiktaş arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Bu arada İngiliz basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş'a gelmeyi kabul eden başarılı forvet ile mali şartlarda anlaşma sağlanmaya çalışılıyor.