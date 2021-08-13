Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Michy Batshuayi pazarlığı kızıştı! İşte Beşiktaş'ın Chelsea'ye teklifi

Son dakika transfer haberleri: Michy Batshuayi pazarlığı kızıştı! İşte Beşiktaş'ın Chelsea'ye teklifi

Son dakika transfer haberi... Kadrosunu kaliteli bir golcüyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, bir süre önce gündemine aldığı Michy Batshuayi için bastırıyor. Chelsea'yle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Belçikalı golcü için 4 milyon euro bonservis bedeli isteyen İngilizlere, kiralama teklifiyle yanıt verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Michy Batshuayi pazarlığı kızıştı! İşte Beşiktaş'ın Chelsea'ye teklifi

Forvet arayışlarına yoğunlaşan Beşiktaş, iki aday arasında tercih yapmak üzere... Diego Costa'nın A. Mineiro ile anlaşmasının ardından diğer adaylara yoğunlaşan Beşiktaş, Luuk de Jong ve Michy Batshuayi için çalışmalarını sürdürüyor. Bonservisi Sevilla'da bulunan Luuk de Jong için uzun süredir görüşmeler devam ederken, son günlerde gündeme gelen 27 yaşındaki Batshuayi transferinde ise önemli bir mesafe kat edildi.

Son dakika transfer haberleri: Michy Batshuayi pazarlığı kızıştı! İşte Beşiktaş'ın Chelsea'ye teklifi

Siyah-beyazlılar, Belçikalı forvet Batshuayi'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Chelsea'nin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Batshuayi'yi kadroda düşünmediği öğrenilirken, İngiliz ekibinin Beşiktaş'tan 4 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Son dakika transfer haberleri: Michy Batshuayi pazarlığı kızıştı! İşte Beşiktaş'ın Chelsea'ye teklifi

Chelsea ile Beşiktaş arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Bu arada İngiliz basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş'a gelmeyi kabul eden başarılı forvet ile mali şartlarda anlaşma sağlanmaya çalışılıyor.

Son dakika transfer haberleri: Michy Batshuayi pazarlığı kızıştı! İşte Beşiktaş'ın Chelsea'ye teklifi

1 MİLYON ÇAĞRI
Beşiktaşlı taraftarlar, Chelsea'nin yeni sezon planlarında yer vermediği Belçika santrfor Michy Batshuayi'nin sosyal medya hesabına adeta akın etti. Siyah-beyazlılar, tecrübeli golcünün Instagram hesabındaki son fotoğrafına 1 milyon 100 bin yorum yaptı ve "Come to Beşiktaş" çağrısında bulunuldu.

Son dakika transfer haberleri: Michy Batshuayi pazarlığı kızıştı! İşte Beşiktaş'ın Chelsea'ye teklifi

Siyah-beyazlıların gözde forvet adayı Batshuayi, profesyonel kulüp kariyerinde 345 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 122 kez havalandıran Belçikalı yıldız, 32 de asist yaparak toplamda 154 gole direkt olarak katkı sağlamayı başardı.

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