Son dakika transfer haberleri: Belçika basını yazdı... Radja Nainggolan adım adım Beşiktaş'a!

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Nainggolan için Belçika basınında yer alan habere göre siyah-beyazlıların yıldız futbolcuya transfer teklifinde bulunduğu belirtilirken, Inter ile olan sözleşmesini sona erdiren deneyimli oyuncu için ülke basınında, "Beşiktaş'ın teklifi oyuncunun aklına yattı. Bu transferin olması an meselesi" ifadelerine yer verildi. Bu arada Antwerp'in de tecrübeli futbolcu için devreye girdiği iddia edildi.