Son dakika transfer haberleri: Belçika basını yazdı... Radja Nainggolan adım adım Beşiktaş'a!

Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Nainggolan için Belçika basınında yer alan habere göre siyah-beyazlıların yıldız futbolcuya transfer teklifinde bulunduğu belirtilirken, Inter ile olan sözleşmesini sona erdiren deneyimli oyuncu için ülke basınında, "Beşiktaş'ın teklifi oyuncunun aklına yattı. Bu transferin olması an meselesi" ifadelerine yer verildi. Bu arada Antwerp'in de tecrübeli futbolcu için devreye girdiği iddia edildi.
ADEM LJAJIC ZORLUYOR
Öte yandan siyah-beyazlıların yeni sezon planları arasında yer almayan Adem Ljajic özellikle İtalya Serie A ekipleri tarafından yakından takip ediliyor. Beşiktaş'ta forma şansı kalmayan Sırp oyuncu için Bologna'nın teklif yaptığı öğrenildi. İtalya ekibinin "Ljajic'in maaşının 300 bin euro'sunu biz ödeyelim" şeklinde teklif yaptığı, fakat bu teklifin Beşiktaş yönetimi tarafından yeterli görülmediği ifade edildi.