Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Martin Caceres için devreye girdi

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Martin Caceres için devreye girdi

Son dakika Beşiktaş haberi: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Stoper ve forvet hattı için girişimlerini sıklaştıran siyah-beyazlılar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını Kara Kartal'ın Uruguaylı stoper Martin Caceres için devreye girdiğini iddia etti. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 18:15
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Martin Caceres için devreye girdi

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Martin Caceres için devreye girdi

Siyah-beyazlılarda öne çıkan mevkiler ise forvet ve stoper... Kara Kartal, bu bölgelere yapacağı takviyelerle transfer defterini kapatacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Martin Caceres için devreye girdi

İTALYA'DAN CACERES İDDİASI

Stoper mevkii için Diego Godin ve David Luiz'le görüşme halinde olan Beşiktaş'ın, Uruguaylı stoper Martin Caceres için devreye girdiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Martin Caceres için devreye girdi

İtalyan basınında yer alan haberde; Beşiktaş'ın Diego Godin ismine alternatif olarak Caceres'i listeye eklediği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Martin Caceres için devreye girdi

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina forması giyen Uruguylı futbolcu daha önce Barcelona, Inter, Sevilla ve Lazio forması da giymişti.

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