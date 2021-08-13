Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Martin Caceres için devreye girdi

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı.
Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı.
Siyah-beyazlılarda öne çıkan mevkiler ise forvet ve stoper... Kara Kartal, bu bölgelere yapacağı takviyelerle transfer defterini kapatacak.
İTALYA'DAN CACERES İDDİASI
Stoper mevkii için Diego Godin ve David Luiz'le görüşme halinde olan Beşiktaş'ın, Uruguaylı stoper Martin Caceres için devreye girdiği iddia edildi.