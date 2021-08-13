Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Martin Caceres için devreye girdi

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı.

Siyah-beyazlılarda öne çıkan mevkiler ise forvet ve stoper... Kara Kartal, bu bölgelere yapacağı takviyelerle transfer defterini kapatacak.