Son dakika transfer haberi: Beşiktaş David Luiz ile pazarlık masasında! İşte yapılan teklif...

Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri olan ancak bugüne kadar resmi bir teklifin yapılmadığı David Luiz için girişimler başladı. Brezilyalı stoperin menajeri ile temasa geçen Siyah-Beyazlı kurmaylar'ın oyuncu için yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; David Luiz'in istediği rakamın ise yıllık 3.5 milyon Euro olduğu pazarlıkların ise devam ettiği ifade edildi. Beşiktaş'ın başı bonusu teklif edebileceği de belirtiliyor.