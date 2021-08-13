Son dakika transfer haberi: Beşiktaş David Luiz ile pazarlık masasında! İşte yapılan teklif...

JESUS: LUIZ TÜRKİYE'YE GİDECEK
Benfica Teknik Direktörü Juan Jesus "David Luiz, Benfica'ya dönmeyecek. Henüz buraya dönmesi için doğru zaman değil. Artık Benfica'da oynayabileceğini düşünmüyorum. Ben de taraftarımız da onu çok seviyor. Eğer son durumunda değişiklik olmadıysa, Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ 1+1 YILLIK
34 aşındaki Brezilyalı stoper David Luiz'in adı bir süre önce de Süper Lig ekiplerniden Adana Demirspor'la da anılmıştı. Ancak anlaşma sağlanamamıştı. Beşiktaş'ın sambacıya yapacağı teklifin 1+1 yıllık olduğu, David Luiz cephesinin ise en az 2 yılmlık sözleşmede ısrarlı olduğu belirtiliyor. Önümüzçdeki 1 hafta son derece kritik.