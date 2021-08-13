Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş David Luiz ile pazarlık masasında! İşte yapılan teklif...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş David Luiz ile pazarlık masasında! İşte yapılan teklif...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar David Luiz için devreye girdi. Kara Kartal yıldız futbolcuya teklifini yaptı ve pazarlıklar başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş David Luiz ile pazarlık masasında! İşte yapılan teklif...

Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri olan ancak bugüne kadar resmi bir teklifin yapılmadığı David Luiz için girişimler başladı. Brezilyalı stoperin menajeri ile temasa geçen Siyah-Beyazlı kurmaylar'ın oyuncu için yıllık 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş David Luiz ile pazarlık masasında! İşte yapılan teklif...

Takvim'in haberine göre; David Luiz'in istediği rakamın ise yıllık 3.5 milyon Euro olduğu pazarlıkların ise devam ettiği ifade edildi. Beşiktaş'ın başı bonusu teklif edebileceği de belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş David Luiz ile pazarlık masasında! İşte yapılan teklif...

BENFICA CEPHESİNDEN İYİ HABER

David Luiz ile yapılacak pazarlıklar sonucunda her iki tarafında da vereceği tavizlerle fiyat makasının daralabileciği ve transfer olasılığının bu şekilde aratabileceği de gelen haberler arasında. Bu arada David Luiz'in transfer ihtimali bulunan Benfica cephesinden de Beşiktaş için sevindirici haberler geldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş David Luiz ile pazarlık masasında! İşte yapılan teklif...

JESUS: LUIZ TÜRKİYE'YE GİDECEK

Benfica Teknik Direktörü Juan Jesus "David Luiz, Benfica'ya dönmeyecek. Henüz buraya dönmesi için doğru zaman değil. Artık Benfica'da oynayabileceğini düşünmüyorum. Ben de taraftarımız da onu çok seviyor. Eğer son durumunda değişiklik olmadıysa, Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş David Luiz ile pazarlık masasında! İşte yapılan teklif...

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ 1+1 YILLIK

34 aşındaki Brezilyalı stoper David Luiz'in adı bir süre önce de Süper Lig ekiplerniden Adana Demirspor'la da anılmıştı. Ancak anlaşma sağlanamamıştı. Beşiktaş'ın sambacıya yapacağı teklifin 1+1 yıllık olduğu, David Luiz cephesinin ise en az 2 yılmlık sözleşmede ısrarlı olduğu belirtiliyor. Önümüzçdeki 1 hafta son derece kritik.

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