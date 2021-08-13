Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaşlı o isimler için flaş yorum! "Yolların ayrılması şart"

SİNAN VARDAR - ÇOK ÖZLEDİK Futbolu Beşiktaş'ı ve tabii ki de seyircili maçları çok özledim. Süper Lig bugün; Beşiktaş-Ç.Rizespor maçı ile yeni sezona 'Merhaba' diyecek. İnanın, içim içime sığmıyor; heyecan içinde bu maçı bekliyorum. Tabii ki öncelikle Türk futbolu için çok güzel bir sezon geçsin. Tüm takımlarımıza başarılar dilerim. Hak edenin kazandığı, kavga ve gürültü ve özellikle de hakem hatalarının konuşmadığımız futbol dolu bir sezon diliyorum.

Bu sezon öncesi de ligde mücadele edecek 20 takım da kadrolarını güçlendirdi. Genel itibarıyla baktığımızda Beşiktaş ve Trabzonspor'u ligin favorisini olarak görüyorum. İki kulüp de çok iyi transferlere imza atarak kadrolarını güçlendirdi.

Özellikle futbolseverler Adana Demirspor'un yaptığı bomba transferlere odaklandı. F.Bahçe ve G.Saray yine birçok transferler yaptı. Ama baktığımız zaman F.Bahçe ve G.Saray lige başlarken sancıları olduğu bir gerçek.