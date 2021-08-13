Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaşlı o isimler için flaş yorum! "Yolların ayrılması şart"

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaşlı o isimler için flaş yorum! "Yolların ayrılması şart"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş, son olarak Rachid Ghezzal'ın bonservisini aldı. Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar da siyah-beyazlıların transfer politikasını yorumlarken iki oyuncuya dikkat çekti. İşte o yazı... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 08:25
Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaşlı o isimler için flaş yorum! "Yolların ayrılması şart"

SİNAN VARDAR - ÇOK ÖZLEDİK

Futbolu Beşiktaş'ı ve tabii ki de seyircili maçları çok özledim. Süper Lig bugün; Beşiktaş-Ç.Rizespor maçı ile yeni sezona 'Merhaba' diyecek. İnanın, içim içime sığmıyor; heyecan içinde bu maçı bekliyorum. Tabii ki öncelikle Türk futbolu için çok güzel bir sezon geçsin. Tüm takımlarımıza başarılar dilerim. Hak edenin kazandığı, kavga ve gürültü ve özellikle de hakem hatalarının konuşmadığımız futbol dolu bir sezon diliyorum.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaşlı o isimler için flaş yorum! "Yolların ayrılması şart"

Bu sezon öncesi de ligde mücadele edecek 20 takım da kadrolarını güçlendirdi. Genel itibarıyla baktığımızda Beşiktaş ve Trabzonspor'u ligin favorisini olarak görüyorum. İki kulüp de çok iyi transferlere imza atarak kadrolarını güçlendirdi.
Özellikle futbolseverler Adana Demirspor'un yaptığı bomba transferlere odaklandı. F.Bahçe ve G.Saray yine birçok transferler yaptı. Ama baktığımız zaman F.Bahçe ve G.Saray lige başlarken sancıları olduğu bir gerçek.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaşlı o isimler için flaş yorum! "Yolların ayrılması şart"

Trabzonspor kadrosunu güçlendirirken geçtiğimiz hafta Genoa'ya satılan Ekuban'ın yeri dolar mı, dolmaz mı bilemedim. Beşiktaş'ın Rosier ve Ghezzal'i kadrosunda tutması; Salih Uçan, Kenan Karaman ve Mert Günok transferleri de nokta atışı oldu.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaşlı o isimler için flaş yorum! "Yolların ayrılması şart"

'Gelmez' denilen Alex Teixeira da tam anlamıyla Beşiktaş'ın için 10 numara oldu. Burada Başkan Ahmet Nur Çebi 'nin büyük özverilerde bulunduğunu biliyorum. Kim ne derse desin geçtiğimiz sezonun çifte kupalısı Beşiktaş; transfer döneminin de şampiyonu oldu. Futbol endüstrisinin ve siyah-beyazlı kulübün bu kadar zor durumda olduğu bir dönemde böylesine iyi transferler için Başkan Çebi ve yöneticilere teşekkür etmeliyiz.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaşlı o isimler için flaş yorum! "Yolların ayrılması şart"

Beşiktaş'ın savunma ve forvet transferleri ihtiyacı olduğu da bir gerçek. Bu mevkilere yapılacak transferlerle Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde de bir üst turu hedefleyebilir. Aboubakar'ın ayrılışı tabii ki de büyük dezavantaj... Kadro derinliğinde Douglas, Lens gibi futbolcularla da yolların ayrılması şart.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaşlı o isimler için flaş yorum! "Yolların ayrılması şart"

Yeteneklerini bir türlü sahaya yansıtamayan Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup soru işareti. Güven Yalçın'ın da Beşiktaş'ta forma şansı bulabileceğini düşünmüyorum. Beşiktaş geçen sezon beklentilerin minimumda olduğu bir sezonu zirvede bitirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon rakip meslektaşlarından çok daha formdaydı. Çifte şampiyonluğu da söke söke aldı. Ama bu sezon tabii ki de farklı hikayeleri barındıracak.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaşlı o isimler için flaş yorum! "Yolların ayrılması şart"

Sergen Hoca'nın bu sezon hem Avrupa hem de Türkiye'de başarılı olacağına inancım tam. Çoğu zaman başlangıçlar zor olabilir. Ama bugün Beşiktaş'ın kazanarak lige 'Merhaba' diyeceğine inanıyorum.

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