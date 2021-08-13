'O nereye gideceğini bilir'

Beşiktaş, yeniden kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal'i dün resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun geçen sezon başında TFF'ye motorla yetiştirilen lisansına atıfta bulundu. Yayınlanan videoda "Motor kullanan Ghezzal, lisansını bu kez Beşiktaş'a getirip "Ben nereye gideceğimi bilirim" ifadesini kullandı.
Beşiktaş, yeniden kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal'i dün resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun geçen sezon başında TFF'ye motorla yetiştirilen lisansına atıfta bulundu. Yayınlanan videoda "Motor kullanan Ghezzal, lisansını bu kez Beşiktaş'a getirip "Ben nereye gideceğimi bilirim" ifadesini kullandı. "Aklın Yolu Bir", "Evine hoş geldin Rachid Ghezzal" denilen gönderi kısa sürede yüzbinlerce beğeni aldı.