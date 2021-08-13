Beşiktaş Çaykur Rizespor maçının ardından Sergen Yalçın'dan Batshuayi müjdesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından transferle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI:

Sezonun ilk maçları zor oluyor, hazırlık dönemindeyiz. Sakatlık geçiren oyuncularımız var, geç katılan oyuncularımız var.

Oyuna baktığımız zaman istediğimiz gibi oynadık, elimizde tuttuk. Aramıza katılacak oyuncular ile beraber daha hazır olacağımızı düşünüyorum.

Kim bu taraftarın önünde oynamak istemez. Transfer dönemi kolay olmuyor, forvet isteğimiz var. Ghezzal transferi zor oldu, Türk oyuncuları transfer etti. Alex aramıza katıldı ama 6 aydır futbol oynamıyor, Larin sakat geldi hazırlamaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın sakatlık geçirmesini istemiyoruz.

İstediğimiz oyuncuları bulmak zor. Rakamlar yüksek. Aramıza gelen oyuncuları da çok bekledik.

Yabancı sınırlaması var, sadece 3 Türk oyuncu oynatacağımız anlamına gelmiyor. 4 de 5 de oynatabiliriz. İyi bir forvet almak istiyoruz. Biliyorum transferde biraz geç kaldık ama kolay olmuyor.

Batshuayi ile ilgileniyoruz. Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta burada olacak.

Tahminim Alex Teixeira'yı önümüzdeki hafta kadroya alırız. Belki 20-30 dakika süre veririz. Yavaş yavaş onu da içeri atmayı düşünüyoruz.

Mert Günok çok değerli bir kaleci. Türk olması da önemli. Yabancı olsa almazdık. Ersin veya Mert kalede kimin olacağı fark etmez. Bizde herkes oynayabilir.