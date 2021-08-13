Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı öncesi Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu! "10-15 gün içinde eksikliklerimizi gidereceğiz"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor ile oynayacakları Süper Lig'in açılış maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Taraftarlarımızla yeniden birlikte olmak çok güzel. Bu oyunu güzelleştiren, atmosferi sağlayan, oyuncuların konsantrasyonunu etkileyen taraftarlar, futbolda çok önemli. Bu oyunun en güzel taraftarı taraftar.

Onursal başkanımız Süleyman Seba'yı rahmetle anıyoruz. Hazırlık aşamasındayız, Ghezzal daha yeni geldi. Geç katılanlar var, ufak tefek eksikliklerimiz var. 10-15 gün içerisinde eksikliklerimizi gidereceğiz. 3 maçlık süreç ve milli takım arası buna dahil olacak. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi de başlayacak.

Heyecanlıyız. Bunu kaybedersek işimizi yapamayız. İnşallah iyi bir başlangıç olur bizim için, devamına bakacağız.