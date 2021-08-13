Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. 2021-22 sezonunda şampiyonluk unvanını korumak isteyen siyah-beyazlılar, rakibini devirip lige 3 puanla başlamayı hedefliyor. Rizespor ise güçlü rakibini mağlup ederek sükse yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Salih, N'Koudou, Kenan

Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Ronaldo, Dabo, Alper, Sabo, Remy

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele saat 20.30'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Zorlu karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.

İLK HAFTALARDA BAŞARILI SONUÇLAR ALIYOR

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayan son şampiyon Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun açılış maçında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çaldı. Küçük'ün yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken üstlendi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor karşısında kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet etti. Savunma dörtlüsünü Rosier, Welinton, Vida ve N'Sakala'dan oluşturan Yalçın, savunmanın hemen önünde Josef de Souza'yı oynattı. Tecrübeli teknik adam; hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Atiba ve Salih Uçan, solunda ise N'Koudou'yu görevlendirdi. Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise Kenan Karaman oldu.



YENİ TRANSFERLER 11'DE



Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler Salih Uçan ve Kenan Karaman, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev yaptı. Beşiktaş'ta transfer döneminde kadroya dahil edilen Salih Uçan ve Kenan Karaman, ilk kez resmi bir maç görev yaptı. Diğer bir transfer Mehmet Topal ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.



GHEZZAL TEK ANTRENMANLA 11'DE



Siyah-beyazlı ekipte transferi için büyük uğraş verilen Rachid Ghezzal da 11'de görev yaptı. Geçtiğimiz sezon gösterdiği 8 gol, 18 asistlik performansla şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ghezzal, Rize maçına 11'de başladı. Siyah-beyazlı ekiple sadece dün yapılan antrenmanda yer alan Cezayirli kanat oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından 11'de tercih edildi.



BEŞİKTAŞ, TARAFTARINA KAVUŞTU



Beşiktaş taraftarları 1.5 senelik aranın ardından tribündeki yerini alabildi. Son olarak 2019-20 sezonunda Ankaragücü ile oynanan karşılaşmada takımlarını destekleyen Beşiktaş taraftarları, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte tribünlere döndü. Siyah-beyazlı taraftarlar, futbolcularını 'Şampiyon Beşiktaş' tezahüratlarıyla karşıladı. Taraftarlar ayrıca karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırdı.



SERGEN YALÇIN'A ÖZEL İLGİ



Siyah-beyazlı taraftarlar, teknik direktör Sergen Yalçın'a özel ilgi gösterdi. Tecrübeli teknik adamın, yeşil zemine ayak basmasının ardından taraftarlar bir ağızdan Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu. Yalçın da alkışlarla taraftarlara karşılık verdi. Öte yandan bugün vefatının 7'nci senesi olan Süleyman Seba da taraftarlar tarafından unutulmadı. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarları, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba lehine uzun süre tempo tuttu.



ÇAYKUR RİZESPOR'DA 5 YENİ TRANSFER 11'DE



Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun kaleyi Gökhan Akkan'a emanet etti. Savunma dörtlüsünü Fabricio, Selim Ay, Holmen ve Cemali Sertel'den oluşturan Uygun, orta sahada Djokovic, Dabo ve Ronaldo'yu görevlendirdi. Uygun hücum hattındaki tercihleri ise Alper Potuk, Sabo ve Remy oldu. Uygun, Beşiktaş karşısında 5 yeni transferi sahaya sürdü. Uygun, transfer döneminde kadroya dahil edilen Holmen, Cemali Sertel, Ronaldo Mendes, Bryan Dabo ve Alper Potuk'u 11'de başlattı.



SEL VE YANGIN FELAKETLERİNDE HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI



Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde Akdeniz Bölgesi'nde çıkan orman yangıları ve Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar unutulmadı. Karşılaşma öncesinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.