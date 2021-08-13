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Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'de 2021-22 sezonu resmen başladı. Açılış haftasının ilk maçında son şampiyon Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Sezona yine şampiyonluk hedefiyle başlayan siyah beyazlılarda tek hedef galibiyet. Konuk Çaykur Rizespor da zorlu Beşiktaş deplasmanından puan ya da puanlar alarak sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Beşiktaş Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 21:12
Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. 2021-22 sezonunda şampiyonluk unvanını korumak isteyen siyah-beyazlılar, rakibini devirip lige 3 puanla başlamayı hedefliyor. Rizespor ise güçlü rakibini mağlup ederek sükse yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Salih, N'Koudou, Kenan

Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Ronaldo, Dabo, Alper, Sabo, Remy

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele saat 20.30'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Zorlu karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.

İLK HAFTALARDA BAŞARILI SONUÇLAR ALIYOR

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayan son şampiyon Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.

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