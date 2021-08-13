Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı CANLI

Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. 2021-22 sezonunda şampiyonluk unvanını korumak isteyen siyah-beyazlılar, rakibini devirip lige 3 puanla başlamayı hedefliyor. Rizespor ise güçlü rakibini mağlup ederek sükse yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Salih, N'Koudou, Kenan

Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Ronaldo, Dabo, Alper, Sabo, Remy

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele saat 20.30'da başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Zorlu karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.

İLK HAFTALARDA BAŞARILI SONUÇLAR ALIYOR

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor'u ağırlayan son şampiyon Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.