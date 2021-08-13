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Beşiktaş Çaykur Rizespor haberleri: Beşiktaşlı futbolcular Süleyman Seba tişörtüyle sahada

Beşiktaş Çaykur Rizespor maı haberleri: Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma öncesi siyah-beyazlı futbolcular, vefatının 7. senesinde siyah-beyazlı kulübün ve Beşiktaş taraftarının özlemle andığı Onursal Başkan Süleyman Seba, maç öncesinde de unutulmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 20:34
Beşiktaş Çaykur Rizespor haberleri: Beşiktaşlı futbolcular Süleyman Seba tişörtüyle sahada

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş'ta futbolcular ısınmaya Süleyman Seba tişörtleriyle çıktı.

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, sezonun açılış karşılaşmasında taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u ağırlarken, siyah-beyazlı futbolcular, efsane başkan Süleyman Seba'yı unutmadı.

efatının 7. senesinde siyah-beyazlı kulübün ve Beşiktaş taraftarının özlemle andığı Onursal Başkan Süleyman Seba, maç öncesinde de unutulmadı. Beşiktaşlı futbolcular, karşılaşma için ısınmaya çıktıklarında Süleyman Seba baskılı tişörtlerle sahaya çıktı ve taraftarları selamladı.

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