Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Son şampiyon siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan maçtan her iki yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı.

Sezona üç puanla başlayan Beşiktaş'ın gollerini 9'da Kevin N'Koudou, 52'de Atiba ve 90+3'te Larin kaydetti.

SEZONUN İLK GOLÜ N'KOUDOU'DAN

Beşiktaş'ın Kamerun asıllı Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, yeni sezonda ilk golü atan isim oldu.

26 yaşındaki kanat forvet, Çaykur Rizespor karşısında 9. dakikada attığı golle hem sezonun ilk golünü attı hem de takımını öne geçirmeyi başardı.