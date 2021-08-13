Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun perdesi Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçıyla açıldı. Son şampiyon Beşiktaş, Vodafone Park'ta konuk ettiği rakibini 9'da Kevin N'Koudou, 52'de Atiba ve 90+3'te Larin'in attığı gollerle 3-0 mağlup ederek yeni sezona üç puanla başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 22:26 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 22:43
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Son şampiyon siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan maçtan her iki yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı.

Sezona üç puanla başlayan Beşiktaş'ın gollerini 9'da Kevin N'Koudou, 52'de Atiba ve 90+3'te Larin kaydetti.

SEZONUN İLK GOLÜ N'KOUDOU'DAN

Beşiktaş'ın Kamerun asıllı Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, yeni sezonda ilk golü atan isim oldu.

26 yaşındaki kanat forvet, Çaykur Rizespor karşısında 9. dakikada attığı golle hem sezonun ilk golünü attı hem de takımını öne geçirmeyi başardı.

SON DAKİKA