Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Michy Batshuayi formülü ortaya çıktı!

Beşiktaş ile Chelsea Batshuayi için yeni bir formül arayışında... Kartal, Belçikalı golcü Batshuayi için her yolu deniyor. Takvim'in haberine göre, kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan Batshuayi'nin sözleşmesi 1 yıl daha uzatılacak. Böylece Siyah-Beyazlılar oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Böylece ekonomik anlamda sıkıntı yaşanmayacak.
YÖNETİM HAREKETE GEÇECEK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Belçikalı golcü Batshuayi'yi kadrosunda istiyor. Siyah-Beyazlı Yönetimin önümüzdeki günlerde Chelsea ile masaya oturacağı ve transferi bitireceği iddia edildi.
35 MAÇTA 22 GOLE İMZA ATTI!
Michy Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. 27 yaşındaki santrfor, 2016 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyiyor. 35 kez Belçika Milli Takım forması giydi... 22 kez gol sevinci yaşadı.