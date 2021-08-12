Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Michy Batshuayi formülü ortaya çıktı!

Beşiktaş ile Chelsea Batshuayi için yeni bir formül arayışında... Kartal, Belçikalı golcü Batshuayi için her yolu deniyor. Takvim'in haberine göre, kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan Batshuayi'nin sözleşmesi 1 yıl daha uzatılacak. Böylece Siyah-Beyazlılar oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Böylece ekonomik anlamda sıkıntı yaşanmayacak.