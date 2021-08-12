Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Michy Batshuayi formülü ortaya çıktı!

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Michy Batshuayi formülü ortaya çıktı!

Spor Toto Süper Lig ve Devler Ligi'ne iddialı bir kadro ile giriş yapmak isteyen Beşiktaş'ta forvet çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim ise Belçikalı golcü Batshuayi... Kara Kartal yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için formül arıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Michy Batshuayi formülü ortaya çıktı!

Beşiktaş ile Chelsea Batshuayi için yeni bir formül arayışında... Kartal, Belçikalı golcü Batshuayi için her yolu deniyor. Takvim'in haberine göre, kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan Batshuayi'nin sözleşmesi 1 yıl daha uzatılacak. Böylece Siyah-Beyazlılar oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Böylece ekonomik anlamda sıkıntı yaşanmayacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Michy Batshuayi formülü ortaya çıktı!

YÖNETİM HAREKETE GEÇECEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Belçikalı golcü Batshuayi'yi kadrosunda istiyor. Siyah-Beyazlı Yönetimin önümüzdeki günlerde Chelsea ile masaya oturacağı ve transferi bitireceği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Michy Batshuayi formülü ortaya çıktı!

35 MAÇTA 22 GOLE İMZA ATTI!

Michy Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. 27 yaşındaki santrfor, 2016 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyiyor. 35 kez Belçika Milli Takım forması giydi... 22 kez gol sevinci yaşadı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın Michy Batshuayi formülü ortaya çıktı!

Batshuayi güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Geçen sezon 20 maçta 2 gol atarken 2 asist yaptı.

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