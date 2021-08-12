Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ghezzal transferini KAP'a bildirdi

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ghezzal transferini KAP'a bildirdi

son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferini KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada, "Leicester City Futbol Kulübü'nden 2020-2021 sezonu için bir yıllığına geçici olarak kiralanan profesyonel futbolcu Rachid Ghezzal'ın transfer hakları Kulübü'müz tarafından 3.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 19:05 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:01
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ghezzal transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Külüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Leicester City Futbol Kulübü'nden 2020-2021 sezonu için bir yıllığına geçici olarak kiralanan profesyonel futbolcu Rachid Ghezzal'ın transfer hakları Kulübü'müz tarafından 3.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır."

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