Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Ghezzal transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Rachid Ghezzal ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Külüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Leicester City Futbol Kulübü'nden 2020-2021 sezonu için bir yıllığına geçici olarak kiralanan profesyonel futbolcu Rachid Ghezzal'ın transfer hakları Kulübü'müz tarafından 3.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır."

O nereye geleceğini bilir. 😉#AklınYoluBir 🦅



Evine hoş geldin Rachid Ghezzal 🎩 pic.twitter.com/RY4EVzlZfP — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 12, 2021