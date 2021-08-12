Son dakika spor haberi: Turgay Demir'den Beşiktaş taraftarına transfer müjdesi! "4 isimle görüşülüyor"

TURGAY DEMİR - BATSHUAYI!
Hasret bitti, lig başlıyor çok şükür. Pandemi nedeniyle sessiz-sessiz sedasız maçlar izlemiş ve tadına varamamıştık. Şimdi en azından tribünlerin yarısı dolu olacak ve futbol futbola benzeyecek. Transfer döneminde Beşiktaş'ın sakin, kendinden emin ve financal fair-play kurallarına uygun tavrı bence birçok kulübe örnek olacak nitelikteydi…
Galatasaray'ın da talip olduğu Rosier ve Ghezzal gibi iki önemli ismi kadrosunda tutmayı başaran Kartal; Kenan Karaman, Salih Uçan, Mehmet Topal gibi isimleri en uygun şartlarda kadrosuna katarken Alex Teixeira dışında (900 bin Euro) hiç kimseye imza parası da ödemedi. Henüz her şey bitmiş değil.
Beşiktaş bir stoper ve bir golcü daha alacak… Stoper David Luiz olursa şaşırmam… Golcü konusunda Jong başta, dört isimle görüşülüyor birinin gelmesi an meselesi… Şimdi kafalarda yeni Beşiktaş'ın nasıl bir takım olacağı sorusu var doğal olarak… Her şeyden önce iyi bir takım olacak, çünkü şampiyon kadronun iskeleti korundu… Geçen sezon en büyük eksiklik 10 numara pozisyonundaki Oğuzhan ve Adem Ljajic'in formsuzluğuydu artık orada Alex Teixeira gibi müthiş bir kalite var…