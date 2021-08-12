Son dakika spor haberi: Turgay Demir'den Beşiktaş taraftarına transfer müjdesi! "4 isimle görüşülüyor"

TURGAY DEMİR - BATSHUAYI! Hasret bitti, lig başlıyor çok şükür. Pandemi nedeniyle sessiz-sessiz sedasız maçlar izlemiş ve tadına varamamıştık. Şimdi en azından tribünlerin yarısı dolu olacak ve futbol futbola benzeyecek. Transfer döneminde Beşiktaş'ın sakin, kendinden emin ve financal fair-play kurallarına uygun tavrı bence birçok kulübe örnek olacak nitelikteydi…

Galatasaray'ın da talip olduğu Rosier ve Ghezzal gibi iki önemli ismi kadrosunda tutmayı başaran Kartal; Kenan Karaman, Salih Uçan, Mehmet Topal gibi isimleri en uygun şartlarda kadrosuna katarken Alex Teixeira dışında (900 bin Euro) hiç kimseye imza parası da ödemedi. Henüz her şey bitmiş değil.