Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Turgay Demir'den Beşiktaş taraftarına transfer müjdesi! "4 isimle görüşülüyor"

Son dakika spor haberi: Turgay Demir'den Beşiktaş taraftarına transfer müjdesi! "4 isimle görüşülüyor"

Son dakika Beşiktaş spor haberleri... Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala transferde atağa geçen Beşiktaş, Alex Teixeira'da mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların golcü arayışı ise devam ediyor. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, Beşiktaş'ın transfer çalışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte o yazı... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 07:50
Son dakika spor haberi: Turgay Demir'den Beşiktaş taraftarına transfer müjdesi! "4 isimle görüşülüyor"

TURGAY DEMİR - BATSHUAYI!

Hasret bitti, lig başlıyor çok şükür. Pandemi nedeniyle sessiz-sessiz sedasız maçlar izlemiş ve tadına varamamıştık. Şimdi en azından tribünlerin yarısı dolu olacak ve futbol futbola benzeyecek. Transfer döneminde Beşiktaş'ın sakin, kendinden emin ve financal fair-play kurallarına uygun tavrı bence birçok kulübe örnek olacak nitelikteydi…

Son dakika spor haberi: Turgay Demir'den Beşiktaş taraftarına transfer müjdesi! "4 isimle görüşülüyor"

Galatasaray'ın da talip olduğu Rosier ve Ghezzal gibi iki önemli ismi kadrosunda tutmayı başaran Kartal; Kenan Karaman, Salih Uçan, Mehmet Topal gibi isimleri en uygun şartlarda kadrosuna katarken Alex Teixeira dışında (900 bin Euro) hiç kimseye imza parası da ödemedi. Henüz her şey bitmiş değil.

Son dakika spor haberi: Turgay Demir'den Beşiktaş taraftarına transfer müjdesi! "4 isimle görüşülüyor"

Beşiktaş bir stoper ve bir golcü daha alacak… Stoper David Luiz olursa şaşırmam… Golcü konusunda Jong başta, dört isimle görüşülüyor birinin gelmesi an meselesi… Şimdi kafalarda yeni Beşiktaş'ın nasıl bir takım olacağı sorusu var doğal olarak… Her şeyden önce iyi bir takım olacak, çünkü şampiyon kadronun iskeleti korundu… Geçen sezon en büyük eksiklik 10 numara pozisyonundaki Oğuzhan ve Adem Ljajic'in formsuzluğuydu artık orada Alex Teixeira gibi müthiş bir kalite var…

Son dakika spor haberi: Turgay Demir'den Beşiktaş taraftarına transfer müjdesi! "4 isimle görüşülüyor"

Sergen hoca pragmatik bir teknik adam; "Benim adım Hıdır, halım budur" diyerek oyun sistemi adı altında ön yargılarını sahaya sürmüyor. Bu nedenle Rizespor maçıyla birlikte, rakibe göre taktik uygulayan bir Beşiktaş izleyeceğimizden kuşkum yok. Ön tarafa Batshuayi, Jong gibi bir golcüyü eklediğinizde, Larin-Alex- Ghezzal'la birlikte müthiş bir dörtlü olacakları kesin.

Son dakika spor haberi: Turgay Demir'den Beşiktaş taraftarına transfer müjdesi! "4 isimle görüşülüyor"

İşin güzel tarafı bu sezon muhteşem Beşiktaş taraftarı da tribündeki yerini alıp takımın gücüne güç katacak. Sanırım Sergen hoca en çok buna seviniyordur. Çünkü atılan gollerden sonraki sessizlik onu çok rahatsız ediyordu… Futbolcu havaya girmeli, gol attığında bir şeyleri değiştirdiğini fark etmelidir, o nedenle futbolun olmazsa olmazı da taraftar…

Son dakika spor haberi: Turgay Demir'den Beşiktaş taraftarına transfer müjdesi! "4 isimle görüşülüyor"

Umalım ki pandemi kontrolden çıkmasın ve sağlığımız da, keyfimiz bozulmasın. O sebeple TFF'nin maça girmek için aşı şartı koymuş olmasını destekliyorum… Evet; futbol heyecanı başlıyor, hakkaniyetli bir mücadele ve tüm sonuçlarının kamu vicdanında aklanacağı bir lig olmasını diliyorum.

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