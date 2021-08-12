Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan David Luiz bombası! İşte yapılan teklif

Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri olan ancak bugüne kadar resmi bir teklifin yapılmadığı David Luiz için girişimler başladı. Benfica'nın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Spartak Moskova'yı 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Jorge Jesus, eski öğrencisi David Luiz'in yeniden Portekiz ekibine transfer olup olmayacağına yönelik soruları yanıtladı. Jorge Jesus, David Luiz'in Benfica'ya transferinin mümkün görünmediğini söyleyerek oyuncunun yüksek ihtimalle Türkiye'ye geleceğini belirtti.

ANLAŞMA 1+1 YILLIK Jesus açıklamasında, "David Luiz, Benfica'ya dönmeyecek. Henüz buraya dönmesi için doğru zaman değil. Artık Benfica'da oynayabileceğini düşünmüyorum. Ben de taraftarımız da onu çok seviyor. Eğer son durumunda değişiklik olmadıysa, Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.