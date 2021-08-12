Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan David Luiz bombası! İşte yapılan teklif

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan David Luiz bombası! İşte yapılan teklif

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Alex Teixeira ve Rachid Ghezzal'ı kadrosuna katan siyah-beyazlılar David Luiz için devreye girdi. İşte Beşiktaş'ın teklifi ve David Luiz transferindeki son gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan David Luiz bombası! İşte yapılan teklif

Beşiktaş'ın stoper adaylarından biri olan ancak bugüne kadar resmi bir teklifin yapılmadığı David Luiz için girişimler başladı. Benfica'nın Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Spartak Moskova'yı 2-0 yendiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Jorge Jesus, eski öğrencisi David Luiz'in yeniden Portekiz ekibine transfer olup olmayacağına yönelik soruları yanıtladı. Jorge Jesus, David Luiz'in Benfica'ya transferinin mümkün görünmediğini söyleyerek oyuncunun yüksek ihtimalle Türkiye'ye geleceğini belirtti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan David Luiz bombası! İşte yapılan teklif

ANLAŞMA 1+1 YILLIK

Jesus açıklamasında, "David Luiz, Benfica'ya dönmeyecek. Henüz buraya dönmesi için doğru zaman değil. Artık Benfica'da oynayabileceğini düşünmüyorum. Ben de taraftarımız da onu çok seviyor. Eğer son durumunda değişiklik olmadıysa, Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan David Luiz bombası! İşte yapılan teklif

34 yaşındaki Brezilyalı stoper David Luiz'in adı bir süre önce Adana Demirspor'la da anılmıştı. Beşiktaş yönetimi bonservisi elinde olan sambacıya 1+1 senelik bir anlaşma teklif ederken, yıllık da 2 milyon euro önerdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan David Luiz bombası! İşte yapılan teklif

Profesyonel kulüp kariyerinde toplam 540 resmi maça çıkan David Luiz, bu periyotta 36 gol atarken, 26 da asist yaptı ve toplamda 62 gole direkt olarak katkı sağladı. Brezilya Milli takımında da 56 maçta şans bulan Luiz, 3 kez de rakip fileleri havalandırdı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan David Luiz bombası! İşte yapılan teklif

JOSEF DEVREYE GİRDİ!

Diego Godin ismiyle beraber alternatif isimlerle de görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ta son aday David Luiz olmuştu. Alex Teixeira transferinde büyük katkısı olan Sambacı yıldız David Luiz ismi için de devreye girdi. Beşiktaşlı yıldız Josef de Souza, David Luiz'in dün yaptığı "Sana hizmet için çalışıyorum" paylaşımına yorum yaptı.

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