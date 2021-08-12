Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK Rize maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ile start alıyor. Her iki takımın taraftarları Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz hangi kanalda sorusunun cevabını arıyor.

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta 13 Ağustos 2021 Cuma akşamı oynanacak Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat 20.30'dan itibaren Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Covid-19 önlemleri kapsamında Vodafone Park'a sınırlı sayıda taraftar alınacak.

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:



BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, M. Topal, Vida, N'Sakala, Josef, Gökhan Töre, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan



Ç.RİZESPOR: Gökhan, G. Gönül, Holmen, Selim, Melnjak, Baiano, Sabo, Alper, Mendes, Umar, Remy



Stat: Vodafone Park

Tarih: 13 Ağustos 2021 Cuma

Saat: 20.30

Yayın: Bein Sports 1