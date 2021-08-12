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Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK Rize maçı muhtemel 11'leri

Son şampiyon Beşiktaş Rizespor maçı ile Süper Lig'in açılışını yapıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Kara Kartal sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı mücadeleden galip ayrılarak yeni sezona hızlı bir başlangıç yapmak istiyor. Rizespor ise deplasmandan puanla dönerek 2021-2022 sezonuna 3 puanla başlamanın peşinde. Peki, Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte BJK Rize maçı muhtemel 11'leri!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 00:50 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 01:32
Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK Rize maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ile start alıyor. Her iki takımın taraftarları Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz hangi kanalda sorusunun cevabını arıyor.

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park'ta 13 Ağustos 2021 Cuma akşamı oynanacak Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat 20.30'dan itibaren Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Covid-19 önlemleri kapsamında Vodafone Park'a sınırlı sayıda taraftar alınacak.

BEŞİKTAŞ ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, M. Topal, Vida, N'Sakala, Josef, Gökhan Töre, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan

Ç.RİZESPOR: Gökhan, G. Gönül, Holmen, Selim, Melnjak, Baiano, Sabo, Alper, Mendes, Umar, Remy

Stat: Vodafone Park
Tarih: 13 Ağustos 2021 Cuma
Saat: 20.30
Yayın: Bein Sports 1

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