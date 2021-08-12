Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın 7. yıldızı Mert Günok

Beşiktaş , kalesini 32 yaşındaki Mert Günok ile güçlendirdi... Dün Asbaşkan Emre Kocadağ, Başakşehir kulüp binasına giderek, turuncu lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmenin ardından anlaşma sağlanırken, siyah beyazlılar milli kaleciyi kadrosuna kattı. Beşiktaş böylece 7. transferini yaptı. Yapılan prensip anlaşmasına göre; 32 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.