Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın 7. yıldızı Mert Günok

Beşiktaş, kalesini 32 yaşındaki Mert Günok ile güçlendirdi... Dün Asbaşkan Emre Kocadağ, Başakşehir kulüp binasına giderek, turuncu lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşme gerçekleştirdi.
Beşiktaş, kalesini 32 yaşındaki Mert Günok ile güçlendirdi... Dün Asbaşkan Emre Kocadağ, Başakşehir kulüp binasına giderek, turuncu lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşme gerçekleştirdi.
Yapılan görüşmenin ardından anlaşma sağlanırken, siyah beyazlılar milli kaleciyi kadrosuna kattı. Beşiktaş böylece 7. transferini yaptı. Yapılan prensip anlaşmasına göre; 32 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Bununla beraber Mert Günok için 1.5 milyon Euro bonservis ödenecek. Başarılı eldiven, toplamda 22 kez A Milli Futbol Takımı'nda görev yaptı. Kariyerinde F.Bahçe ve Bursaspor'da görev yapan Günok, 2017'den bu yana Başakşehir'de mücadele ediyordu.