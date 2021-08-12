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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın 7. yıldızı Mert Günok

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, transferde yeniden atağa kalktı. Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman, Rosier, Ghezzal ve Alex Teixeira gibi isimleri kadrosuna katan siyah beyazlılar, Mert Günok'u da renklerine bağladı. 32 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın 7. yıldızı Mert Günok

Beşiktaş, kalesini 32 yaşındaki Mert Günok ile güçlendirdi... Dün Asbaşkan Emre Kocadağ, Başakşehir kulüp binasına giderek, turuncu lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın 7. yıldızı Mert Günok

Yapılan görüşmenin ardından anlaşma sağlanırken, siyah beyazlılar milli kaleciyi kadrosuna kattı. Beşiktaş böylece 7. transferini yaptı. Yapılan prensip anlaşmasına göre; 32 yaşındaki kaleci ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın 7. yıldızı Mert Günok

Bununla beraber Mert Günok için 1.5 milyon Euro bonservis ödenecek. Başarılı eldiven, toplamda 22 kez A Milli Futbol Takımı'nda görev yaptı. Kariyerinde F.Bahçe ve Bursaspor'da görev yapan Günok, 2017'den bu yana Başakşehir'de mücadele ediyordu.

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