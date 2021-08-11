Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşlı taraftarlar Batshuayi için seferberlik başlattı! N'Koudou devrede

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Geçtiğimiz gün Alex Teixeira, dün de Rachid Ghezzal'ın kulübe katılmasının ardından gözler bu kez forvet transferine çevrildi. Siyah-beyazlıların gündemine giren Kongo asıllı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi için sosyal medyada adeta sefeberlik başlatıldı! Bonservisi Chelsea'da bulunan 27 yaşındaki santrafor için twitter'da "Come to Beşiktaş" etiketini oluşturan Beşiktaş taraftarı, oyuncunun sosyal medya hesabını da mesaj yağmuruna tuttu.

Twitter'da kısa sürede 2000'den fazla tweet atılırken, Michy Batshuayi'nin İnstagram hesabındaki son gönderisine dün itibariyle 300 binden fazla "Come to Beşiktaş" yorumu yapıldı. Yönetimin, Alex Teixeira ve Ghezzal'e resmi imzaları attırdıktan sonra Chelsea ile resmi temaslara başlayacağı ifade edildi. Öte yandan önceliği Diego Costa'ya veren teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Michy Batshuayi'ye 'olur' verdiği öğrenildi.