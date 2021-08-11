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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşlı taraftarlar Batshuayi için seferberlik başlattı! N'Koudou devrede

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlıların gelecek sezon için transfer çalışmaları sürerken, gündeme Batshuayi gelmişti. Yaşan bu gelişmenin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Batshuayi için adeta seferberlik ilan etti. Kara Kartallar, sosyal medyadan oyuncuyu "Come to Beşiktaş" yağmuruna tutarken, Kevin N'Koudou transfer için devreye girdi. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaşlı taraftarlar Batshuayi için seferberlik başlattı! N'Koudou devrede

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Geçtiğimiz gün Alex Teixeira, dün de Rachid Ghezzal'ın kulübe katılmasının ardından gözler bu kez forvet transferine çevrildi. Siyah-beyazlıların gündemine giren Kongo asıllı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi için sosyal medyada adeta sefeberlik başlatıldı! Bonservisi Chelsea'da bulunan 27 yaşındaki santrafor için twitter'da "Come to Beşiktaş" etiketini oluşturan Beşiktaş taraftarı, oyuncunun sosyal medya hesabını da mesaj yağmuruna tuttu.

Beşiktaşlı taraftarlar Batshuayi için seferberlik başlattı! N'Koudou devrede

Twitter'da kısa sürede 2000'den fazla tweet atılırken, Michy Batshuayi'nin İnstagram hesabındaki son gönderisine dün itibariyle 300 binden fazla "Come to Beşiktaş" yorumu yapıldı. Yönetimin, Alex Teixeira ve Ghezzal'e resmi imzaları attırdıktan sonra Chelsea ile resmi temaslara başlayacağı ifade edildi. Öte yandan önceliği Diego Costa'ya veren teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Michy Batshuayi'ye 'olur' verdiği öğrenildi.

Beşiktaşlı taraftarlar Batshuayi için seferberlik başlattı! N'Koudou devrede

KEVIN N'KOUDOU DEVREDE
Beşiktaş taraftarının yanı sıra, Kevin N'Koudou da Batshuayi transferinde devreye girdi. Alex Teixeira'nın transferinde Josef de Souza büyük rol oynarken, N'Koudou da Marsilya'dan eski takım arkadaşına Beşiktaş hakkında bilgi verdi. Fransız futbolcunun, sık sık Batshuayi ile görüştüğü ortaya çıktı.

Beşiktaşlı taraftarlar Batshuayi için seferberlik başlattı! N'Koudou devrede

Profesyonel kulüp kariyerinde Standard Liege, Marsilya, Valencia, B. Dormund, Crystal Palace gibi takımlarda olmak üzere 348 resmi karşılaşmaya çıkan Batshuayi 128 gol, 34 asistlik performans sergiledi. Milli takımda da 35 maçta 22 gol kaydetti.

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