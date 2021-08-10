Son dakika transfer haberleri: Sevenler kavuştu! Alex Teixeira resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş yeni transferi Alex Teixeira'ya kavuştu… Siyah-beyazlı taraftarların binlerce 'Come to Beşiktaş' çağrısı yaptığı, Josef de Souza'nın hem yüz yüze hem de telefonla defalarca görüştüğü Teixeira sonunda teklifi kabul etti ve dün 16.40'da İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 31 yaşındaki oyuncu, karantina sürecinin ardından antrenmanlara başlayacak. Beşiktaş Bonservisi elinde olan Teixeria'ya 900 bin euro imza parasının yanı sıra yıllık yaklaşık 3 milyon ödeyecek.

EYLÜL AYINA KADAR HAZIR OLACAK

31 yaşındaki Alex'in, teknik heyetin hazırladığı antrenman programı kapsamında bireysel çalışmalarını da sürdürdüğü ortaya çıktı. Bir aydır tek başına idman yapan tecrübeli 10 numaranın, teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcısı Murat Şahin'le görüşerek kondisyon seviyesi hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Uzun süredir resmi maç oynamayan fakat Brezilya'da bir kulüple görüşerek idmanlara çıkan Alex Teixeira, milli maçlar nedeniyle eylül ayının başında Süper Lig'e verilecek aradan sonra yavaş yavaş takıma ısındırılacak.

7 GÜNDE 2 KEZ TESTE GİRECEK

Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Teixeira, bir haftada iki kez PCR (Covid) testine girecek. İlk testini dün akşam olan Brezilyalı oyuncu, 7'nci günün sonunda yeniden teste girecek. Alex Teixeira'nın iki testinin sonucunun da negatif çıkması durumunda, oyuncu takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

ÖZEL EV TUTULDU

Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'nın İstanbul'da geçireceği 1 haftalık karantina sürecini nerede geçireceği belli oldu. Buna göre sambacı izolasyon sürecini, eşiyle birlikte kulübün kendileri için belirlediği bir evde tamamlayacak. 31 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi imzayı atacak.

İLK 3 HAFTA YOK

Alex'in ligin ilk üç haftasında forma giymesinin fiziksel açıdan imkansız olduğu öğrenilirken, teknik heyet bu süreçte yıldız oyuncuyu kondisyon olarak takım arkadaşlarının seviyesine yaklaştırmaya çalışacak. Milli arada ise Alex'i adeta kampa alacak olan teknik heyet, bu aradan sonra yetenekli futbolcuya maçlarda süre vermeye başlayacak.

SİZ İSTEDİNİZ BEN GELDİM!

Siyah-beyazlıların uzun bir süredir kadrosuna katmak için çaba gösterdiği Sambacı, İstanbul'a gelmeden önce Beşiktaş kulübü resmi twitter hesabında "Siz istediniz o geliyor" ifadeleriyle paylaşılan videoda Teixeira, "Siz istedeniz ben geliyorum" ifadelerini kullandı. Kulüp, oyuncu İstanbul'a indikten hemen sonra da "Kartal gol gol gol" ifadelerini kullandığı ikinci videoyu paylaştı.

SHAKHTAR'DA PARLADI

Brezilyalı yıldız Alex Teixeira', yükselişini 2010 yılında transfer olduğu Shakhtar Donetsk'te yaptı. 6 sezon Ukrayna ekibinde oynayan Alex, Liverpool forması giymesi beklenirken, 50 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'in Jiangsu Suning takımına transfer oldu. Tecrübeli futbolcu, burada 2016- 20 arasında 150 maça çıkıp 73 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.