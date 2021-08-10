Son dakika transfer haberleri: Diego Costa usandırdı! Beşiktaş masadan kalktı

Siyah-beyazlıların uzun süredir kadroya dahil etmek istediği isimlerden biri de Brezilya asıllı İspanyol golcü Diego Costa. Brezilya basınında yer alan haberde; uzun süren pazarlıkların ardından Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcudan vazgeçtiği iddia edildi. Haberde Türk kulübünün bu kararı almasındaki en önemli etkenin, oyuncunun sürekli olarak işi yokuşa sürmesi ve Beşiktaşlı yetkililere net bir yanıt vermemesi olduğu belirtildi.

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Bu arada UOL Esporte'nin haberine göre; Avrupa'da sağlam bir kariyere ve Atletico de Madrid'de olağanüstü bir büyüye sahip Diego Costa'nın Atletico-MG'ye teklif edildiği ancak diğer yandan Beşiktaş'tan 2023 yılının sonuna kadar aldığı yıllık 18 milyon real'lik (2.9 milyon euro) teklifi de analiz ettiği iddia edildi.