Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta rota yeniden Thomas Henry! Tek rakip...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta rota yeniden Thomas Henry! Tek rakip...

Son dakika transfer haberi... Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, yeniden Thomas Henry'nin peşine düştü. Siyah-beyazlı yönetimin, 1.91'lik Fransız forvetin transferi için İtalyan Venezia kulübü ile yarıştığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta rota yeniden Thomas Henry! Tek rakip...

Siyah-beyazlılarda santrfor çalışmaları dört koldan devam ediyor. Aboubakar ve Cenk Tosun ayrılığından sonra birçok isimle temasa geçen Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezon devre arasında da gündeme gelen Thomas Henry, girişimlerini hızlandırdı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta rota yeniden Thomas Henry! Tek rakip...

trivenetogoal.it'in iddiasına göre siyah-beyazlılar, Venezia kulübüyle ile Niang'tan sonra Henry için de kapışıyor. Niang için farkın hala çok büyük olması nedeniyle Venezia kulübü Henry'ye yöneldi ve bir kez daha Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Hatta bir süre iki kulüp David Okereke için karşı karşıya gelmişti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta rota yeniden Thomas Henry! Tek rakip...

1.91'lik Fransız forvet için geçtiğimiz sezon devre arasında bir talepte bulunan ancak kulübü Leuven'le bir türlü anlaşmaya varamayan siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki golcü için bu kez satın alma opsiyonlu bir teklifte bulunacağı ve Fransız ekibini iknaya uğraşacağı ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta rota yeniden Thomas Henry! Tek rakip...

173 MACTA 67 GOL, 15 ASİST
Profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 173 resmi karşılaşmada görev yapan Thomas Henry, rakip fileleri 67 kez havalandırırken, 15 de asist yaptı ve toplamda 82 gole direkt olarak katkı sağladı.

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