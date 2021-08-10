Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta rota yeniden Thomas Henry! Tek rakip...

Siyah-beyazlılarda santrfor çalışmaları dört koldan devam ediyor. Aboubakar ve Cenk Tosun ayrılığından sonra birçok isimle temasa geçen Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz sezon devre arasında da gündeme gelen Thomas Henry , girişimlerini hızlandırdı.

trivenetogoal.it'in iddiasına göre siyah-beyazlılar, Venezia kulübüyle ile Niang'tan sonra Henry için de kapışıyor. Niang için farkın hala çok büyük olması nedeniyle Venezia kulübü Henry'ye yöneldi ve bir kez daha Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Hatta bir süre iki kulüp David Okereke için karşı karşıya gelmişti.