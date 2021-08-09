Son dakika transfer haberleri | Beşiktaş Thomas Henry için yeniden devrede! Rakip Venezia

Beşiktaş'ın devre arasında transfer etmeyi başaramadığı Thomas Henry için yeniden devreye girdiği iddia edildi. trivenetogoal.it'in iddiasın göre siyah-beyazlıla Venezia ile Niang'tan sonra Henry için de kapışıyor.

Fotospor'un derlediği habere göre; Niang için arz ve talep arasındaki farkın hala çok büyük olması nedeniyle Venezia, Henry'ye yöneldi. Bu yüzden Beşiktaş ile Thomas Henry için çekişmeye başladı. Çünkü hala daha Türklerle Niang'ın transferi için mücadele etmeye devam ediyor. Venezia'nın peşinde koştuğu başka bir isim daha var. O da Club Bruges'den David Okereke. En azından Belçika Ligi'nde 25 maçta ve 4 gol atan Nijeryalı oyuncu için Beşiktaş geri çekildi. Çünkü Türklerin Şampiyonlar Ligi'nde oynamaları Venezia ile forvet yarışında Beşiktaş'ı hep ön plana çıkarıyor.

Beşiktaş, 1.91'lik Fransız oyuncuyu devre arasında istemiş ancak kulübü Leuven'le bir türlü anlaşmaya varamamıştı.