Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Steven Caulker için Beşiktaş'tan bu rakamı talep etti!

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanya'dan eski öğrencisi olan İngiliz stopere yeşil ışık yaktı. 29 yaşındaki oyuncuyla görüşen siyah-beyazlılar, her konuda anlaşma sağladı... Ancak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında pürüz çıktı.

Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz oyuncuyu transfer ettiği zaman imza parası verdi. Fenerbahçe, bu imza parasının yarısını Beşiktaş'tan talep etti. Ancak siyah-beyazlılar, bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Oyuncuyu bedel ödemeden kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş beklemeye geçti.