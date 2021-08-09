Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Steven Caulker için Beşiktaş'tan bu rakamı talep etti!

Fenerbahçe, Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve sezon sonunda bonservisini eline alan Steven Caulker'ı transferin ilk günlerinde kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, İngiliz stoperle iki yıllık sözleşme imzalarken teknik direktörü belli değildi.
Koltuğu yeniden Vitor Pereira'ya emanet eden Kanarya, Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde ve Samandıra'da yeni sezon hazırlıklarını yaptı. Akşam'da yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcı, hazırlık maçlarının da ardından Caulker'ı beğenmedi.
Pereira, yönetime sunduğu raporda, "Sistemime uygun değil, dörtlü savunmada oynar ama benim üçlü savunma sistemimde oynayamaz. Kadroda düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi. Oyuncuyu göndermek isteyen sarı-lacivertliler ise Caulker'ı Beşiktaş'a önerdi.