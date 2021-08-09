Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Steven Caulker için Beşiktaş'tan bu rakamı talep etti!

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Steven Caulker için Beşiktaş'tan bu rakamı talep etti!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de sezon açılışının yaklaşmasıyla birlikte kulüplerin transfer gündemi de hareketlilik kazandı. Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira'nın kadroda düşünmediği Caulker, Beşiktaş'a önerilirken sarı-lacivertlilerin İngiliz stoper için ezeli rakibinden talep ettiği rakam da belli oldu. İşte detaylar... (BJK FB transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 07:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Steven Caulker için Beşiktaş'tan bu rakamı talep etti!

Fenerbahçe, Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve sezon sonunda bonservisini eline alan Steven Caulker'ı transferin ilk günlerinde kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, İngiliz stoperle iki yıllık sözleşme imzalarken teknik direktörü belli değildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Steven Caulker için Beşiktaş'tan bu rakamı talep etti!

Koltuğu yeniden Vitor Pereira'ya emanet eden Kanarya, Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde ve Samandıra'da yeni sezon hazırlıklarını yaptı. Akşam'da yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcı, hazırlık maçlarının da ardından Caulker'ı beğenmedi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Steven Caulker için Beşiktaş'tan bu rakamı talep etti!

Pereira, yönetime sunduğu raporda, "Sistemime uygun değil, dörtlü savunmada oynar ama benim üçlü savunma sistemimde oynayamaz. Kadroda düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi. Oyuncuyu göndermek isteyen sarı-lacivertliler ise Caulker'ı Beşiktaş'a önerdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Steven Caulker için Beşiktaş'tan bu rakamı talep etti!

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanya'dan eski öğrencisi olan İngiliz stopere yeşil ışık yaktı. 29 yaşındaki oyuncuyla görüşen siyah-beyazlılar, her konuda anlaşma sağladı... Ancak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında pürüz çıktı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Steven Caulker için Beşiktaş'tan bu rakamı talep etti!

Sarı-lacivertli kulüp, İngiliz oyuncuyu transfer ettiği zaman imza parası verdi. Fenerbahçe, bu imza parasının yarısını Beşiktaş'tan talep etti. Ancak siyah-beyazlılar, bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Oyuncuyu bedel ödemeden kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş beklemeye geçti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Steven Caulker için Beşiktaş'tan bu rakamı talep etti!

Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Anlaşma sağlanırsa Beşiktaş, Godin'den vazgeçecek ve Caulker'a imza attıracak. Fenerbahçe'nin Caulker'a ise 500 bin euro imza parası ödediği iddia edildi.

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