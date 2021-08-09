Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Rony Lopes atağı! Galatasaray'a çalım

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Rony Lopes atağı! Galatasaray'a çalım

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Süper Lig'de yeni sezonun yaklaşmasıyla transfer çalışmalarında atağa geçen Beşiktaş, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Siyah-beyazlıların, Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Rony Lopes için devrede olduğu iddia edildi. (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 11:18
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Rony Lopes atağı! Galatasaray'a çalım

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek iddialı bir kadro kurma hazırlığında. Siyah-beyazlıların gündeminde birçok isim yer alırken son iddia Portekizli kanat oyuncusu Rony Lopes oldu.

Kartal'ın, Galatasaray'ın da ilgilendiği Rony Lopes'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Brezilya asıllı yıldız kanat, geride bıraktığımız sezonu Nice'te kiralık olarak geçirmiş ardından Sevilla'ya dönmüştü.

İspanyol temsilcisi ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Lopes'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...

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