Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Rony Lopes atağı! Galatasaray'a çalım

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek iddialı bir kadro kurma hazırlığında. Siyah-beyazlıların gündeminde birçok isim yer alırken son iddia Portekizli kanat oyuncusu Rony Lopes oldu.

Kartal'ın, Galatasaray'ın da ilgilendiği Rony Lopes'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Brezilya asıllı yıldız kanat, geride bıraktığımız sezonu Nice'te kiralık olarak geçirmiş ardından Sevilla'ya dönmüştü.

İspanyol temsilcisi ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Lopes'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro...