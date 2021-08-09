Muslera Beşiktaş'ta olumlu referans verdi! Diego Godin imzaya kaldı

Stoper takviyesi konusunda büyük aşama kaydeden Beşiktaş, Uruguaylı savunmacı Diego Godin'de karar kılmıştı. Cagliari'de 4 milyon euro kazanan 35 yaşındaki tecrübe abidesi için 2 milyon euro önerilmiş geri kalan 2 milyon euro'yu da İtalyan ekibinin karşılaması istenmişti.



Cagliari yönetimi, 2 sezon daha sözleşmesi bulunan oyuncunun maliyetini azaltmak için bu teklife olumlu bakarken, son karar Godin'e kalmıştı. İtalyan medyasında dillendirilen haberlere göre 1.87 boyundaki savunmacının Beşiktaş'a gelmeyi kabul ettiği belirtildi.



Bunda Şampiyonlar Ligi faktörünün yanı sıra futbolunun son dönemlerinde oynama isteğinin yattığı kaydedildi. Godin'in yakında İstanbul'a gelmesinin sürpriz olmayacağına vurgu yapıldı. Bu arada Godin'in Galatasaraylı file bekçisi Muslera'dan da siyah-beyazlı kulüp hakkında bilgi aldığı öğrenildi.