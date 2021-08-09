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Beşiktaş Diego Costa'yı transfer edeceği formülü buldu!

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isterken, forvet hattına Digo Costa takviyesini yapmak istiyor. Kara Kartal, uzun uğraşlar verdiği transferde son aşamaya gelirken, yıldız golcünün transferi için formülü belirledi. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Beşiktaş Diego Costa'yı transfer edeceği formülü buldu!

Beşiktaş'ın golcü transferi gündemi hız kazandı. Siyah-beyazlılar, listenin ilk sırasındaki Luuk de Jong'dan olumsuz geri dönüş alırken, Diego Costa olumlu tavır sergiledi... De Jong için Sevilla ile anlaşan Kartal, oyuncuyu bir türlü ikna edemedi. İspanyol ekibinde kadroda düşünülmediği bildirilen Hollandalı golcünün, eşinin de etkisiyle ülkesine dönmek istediği ve PSV'nin teklifini kulübüne kabul ettirmeye çalıştığı belirtildi.

Beşiktaş Diego Costa'yı transfer edeceği formülü buldu!

HEDEF 2. HAFTAYA YETİŞTİRMEK
Diego Costa ise transfer dönemi açılmadan Beşiktaş'ın gündemine giren isimlerdendi. Uzun süredir İspanyol golcü ile pazarlık yapan Beşiktaş, aradaki yıllık ücret farkını 500 bin Euro'ya düşürmüştü.

Beşiktaş Diego Costa'yı transfer edeceği formülü buldu!

Sabah'ın haberine göre, başlangıçta iki sezon için toplam 8 milyon Euro isteyen 32 yaşındaki oyuncu, 7 milyon Euro'ya kadar indi. Şayet Costa, 250 bin Euro daha indirim yaparsa siyah-beyazlılar, 250 bin Euro da bonus maddesi ekleyerek transferi bitirmeyi istiyor. Hedef, oyuncuyu ligde ikinci hafta oynanacak Gaziantep FK maçına yetiştirmek.

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