Beşiktaş Diego Costa'yı transfer edeceği formülü buldu!

Beşiktaş'ın golcü transferi gündemi hız kazandı. Siyah-beyazlılar, listenin ilk sırasındaki Luuk de Jong'dan olumsuz geri dönüş alırken, Diego Costa olumlu tavır sergiledi... De Jong için Sevilla ile anlaşan Kartal, oyuncuyu bir türlü ikna edemedi. İspanyol ekibinde kadroda düşünülmediği bildirilen Hollandalı golcünün, eşinin de etkisiyle ülkesine dönmek istediği ve PSV'nin teklifini kulübüne kabul ettirmeye çalıştığı belirtildi.

HEDEF 2. HAFTAYA YETİŞTİRMEK

Diego Costa ise transfer dönemi açılmadan Beşiktaş'ın gündemine giren isimlerdendi. Uzun süredir İspanyol golcü ile pazarlık yapan Beşiktaş, aradaki yıllık ücret farkını 500 bin Euro'ya düşürmüştü.