Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Diego Costa transferinde Atletico Mineiro rakip oldu!

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarına yoğunlaşan Beşiktaş, kadrosunu bir golcü ile güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki bir numaralı isim ise Diego Costa...

Bir süredir kulüpsüz olan Brezilya asıllı İspanyol futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınında yer alan habere göre Atletico Mineiro, bonservisi elinde olan Diego Costa ile temasa geçti. Ancak ilk görüşmede oyuncunun talep ettiği maaşın yüksek bulunduğu bildirildi.

Son olarak Atletico Madrid forması giyen Diego Costa, kariyeri boyunca çıktığı 476 karşılaşmada 181 gole imzasını atarken 71 de asist yapma başarısı gösterdi. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan 32 yaşındaki deneyimli oyuncu, iki kez Brezilya Milli Takımı forması giydikten sonra İspanyol vatandaşlığına geçerek İspanya Milli Takımı'nda görev almaya başlamıştı.



