Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi! Boşa çıkıyor

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş formasını terleten ve ardından sakatlık geçiren Cenk Tosun'un İngiltere kariyeri sıkıntıya girdi. Yıldız forvetin, Beşiktaş'tan Everton'a geçmesinin üzerinden dört yıl geçti. Ancak sakatlıklar ve gol atma sorunları onu sadece 58 maçla sınırladı.

Liverpool Echo'ya göre sezon öncesi bir dakika bile forma giymeyen Cenk, Rafa Benitez'in planlarının bir parçası değil. Hatta Andros Townsend'e de Cenk'in 11 numaralı forması verildi. Siyah-beyazlılar, Everton'un Cenk'le ilgili son kararının ardından bu transferle ilgili girişimlere yeniden başlayacak.

30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 3 maça çıkabildi. 3 gol atarken 1 de asist yaptı.