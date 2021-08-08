Ghezzal Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, kadrosuna dahil etmek için uzun süredir uğraş verdiği Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Leicester City'den Ghezzal'in bonservisini aldı. Leicester City ile 3 milyon euro karşılığında anlaşma sağlanırken, 3+1 senelik anlaşmaşya varılan Cezayirli yıldızın da siyah-beyazlılardan performansa bağlı ek ödemelerle yıllık yaklaşık 3 milyon euro kazanacağı ifade edildi. Ghezzal'ın birkaç gün içinde İstanbul'da olması bekleniyor.



SEZON BAŞINA YETİŞTİRİN

Asistleriyle şampiyonlukta pay sahibi olan Cezayirli, Beşiktaş ile Leicester City arasındaki anlaşmayı bekliyordu. Geçen sezon transferin son günü Beşiktaş'a katılan ve evrakları moto kurye ile TFF'ye yetiştirilen Ghezzal'ın Beşiktaş yönetimine haber gönderip, "Artık takımımla birlikte sahada olmak istiyorum, beni ysezon başına yetiştirin" dediği belirtildi. Bunun üzerine İngiliz ekibiyle pazarlıklarını hızlandıran siyah-beyazlılar işi daha fazla uzatmadan bitirdi.



Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 35 resmi maça çıkan 29 yaşındaki yıldız oyuncu 8 gol attı, 18 asist yaptı ve toplamda 26 gole direkt olarak katkıda bulundu.

BAŞKAN ÇEBİ VAZGEÇMEDİ

Teknik direktör Yalçın, Rachid Ghezzal transferinin uzun süredir sonuçlanmasını beklerken, başkan Çebi ise şampiyon hocaya "Bana biraz zaman ver, bu işi mutlaka çözeceğim" sözünü verdi. Kulübün kasasından 1 TL bile fazla para çıkarmamak için uğraşan Ahmet Nur Çebi "Bana güven. Ghezzal seneye Beşiktaş forması giyecek" sözünü tuttu ve yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Cezayirli yıldızın işini bitirdi.

KIRAN KIRANA PAZARLIK

Beşiktaş yönetiminin Ocak ayında ilk teklifi yaptığında İngiliz ekibi Rachid Ghezzal için 12 milyon euro istedi. Mayıs'ta yapılan ikinci teklifte rakam 7 milyon euro'ya kadar inerken, Lyon'un oyuncuya talip olmasıyla rakam 9 milyon euro'ya yükseldi. Lig bitiminde yapılan görüşmede. 7.5 milyon euro isteyen İngiliz ekibi, Ağustos ayı başında rakamı 5 milyon euro'ya kadar düşürdü. Siyahbeyazlı yönetim, Ghezzal'ın da "Beşiktaş'ı istiyorum" ısrarını koz olarak kullandı ve 3 milyon euro'ya işi bitirdi.

G.SARAY ALAMADI

Cezayirli yıldızı Beşiktaş dışında G.Saray da renklerine katmak istedi. Fatih Terim'in "Onu çok istedim" itirafından bulunduğu Ghezzal için İngiliz ekibi sarı-kırmızılılarla anlaşmaya varamazken. Beşiktaş yönetimi ise sıkı pazarlıklar sonrası işi bitirdi. Ghezzal'ın bu transferde kulübü Leicester'a, "Ben seneye Beşiktaş'ta oynamak istiyorum" baskısının da önemli rolü olduğu ifade edildi.