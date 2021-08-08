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Beşiktaş'tan çifte stoper atağı! Transferde gözde Kortney Hause ve Pablo Mari

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Teknik direktör Sergen Yalçın direktifleri doğrultusunda kadrosuna dahil edeceği isimler için çalışmalarını yürüten siyah beyazlılarda gündem, stoper transferi. Bu bağlamda savunmasını güçlendirmek isteyen Kara Kartal, Aston Villa’nın 1.91’lik stoperi Kortney Hause ile Arsenal’in 1.93’lük yıldız oyuncusu Pablo Mari için düğmeye bastı. İşte detaylar... | BJK haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Beşiktaş'tan çifte stoper atağı! Transferde gözde Kortney Hause ve Pablo Mari

Beşiktaş stoper transferi için Diego Godin'e yoğunlaşırken, alternatif isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. İspanya'nın AS gazetesi, Beşiktaş'ın Arsenal'in stoperi Pablo Mari'nin peşinde olduğunu duyurdu. İddiaya göre; siyah-beyazlılar İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamayan İspanyol stoperi, kiralamak için masaya oturdu.

Beşiktaş'tan çifte stoper atağı! Transferde gözde Kortney Hause ve Pablo Mari

Arsenal'in geçen sezon 5 milyon euro bonservisle Flamengo'dan aldığı 27 yaşındaki futbolcunun da Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle bu teklife çok sıcak baktığı vurgulandı.

Beşiktaş'tan çifte stoper atağı! Transferde gözde Kortney Hause ve Pablo Mari

CAZİP TEKLİF YAPTILAR
Ada medyası da Aston Villa'nın 26 yaşındaki stoperi Kortney Hause için girişim yapıldığını ileri sürdü. Beşiktaş'ın sol ayaklı bir savunmacı aradığı belirtilen haberde "Türkler, hem aradığı özellikte hem de fiyat olarak uygun ismi Aston Villa'da buldu. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Hause'u bonservisi ile almak için teklif yaptılar. Aston Villa, düzenli forma vermediği Hause'den az da olsa bir kazanç sağlayabilir" denildi. 1.91'lik oyuncu 2019- 20 sezonu başında Wolverhampton'dan 3.4 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.

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