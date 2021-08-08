Beşiktaş'tan çifte stoper atağı! Transferde gözde Kortney Hause ve Pablo Mari

CAZİP TEKLİF YAPTILAR

Ada medyası da Aston Villa'nın 26 yaşındaki stoperi Kortney Hause için girişim yapıldığını ileri sürdü. Beşiktaş'ın sol ayaklı bir savunmacı aradığı belirtilen haberde "Türkler, hem aradığı özellikte hem de fiyat olarak uygun ismi Aston Villa'da buldu. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Hause'u bonservisi ile almak için teklif yaptılar. Aston Villa, düzenli forma vermediği Hause'den az da olsa bir kazanç sağlayabilir" denildi. 1.91'lik oyuncu 2019- 20 sezonu başında Wolverhampton'dan 3.4 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.