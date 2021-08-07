Son dakika transfer haberi: Başakşehir ile yollarını ayıran Uğur Uçar Pendikspor'a transfer oldu

Uğur Uçar'ın yeni takımı belli oldu. Misli.com 2. Lig ekiplerinden Pendikspor bir dönem Galatasaray forması da giyen Başakşehir 'li Uğur Uçar'ı kadrosuna kattı.

Konyaspor - Galatasaray maçında sakatlanan Uğur Uçar uzun süre idmana dahi çıkamamıştı.

34 yaşındaki futbolcu geçen sezon Başakşehirle 10 maçta rakiplerine karşı forma giydi.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA:

Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

2014 yılındaki kuruluşumuzun ardından kulüp tarihinin ilk transferi olan Uğur Uçar, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından olmuştur. Hem saha içinde hem de saha dışındaki davranışlarıyla örnek bir profesyonel olan tecrübeli oyuncu, her zaman 'görev adamı' olarak anılacaktır.

Adeta kulübümüzle birlikte büyüyen ve şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Uğur Uçar'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.