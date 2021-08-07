Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Radja Nainggolan, Luuk de Jong, Caner Erkin... | BJK haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Radja Nainggolan, Luuk de Jong, Caner Erkin... | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'i ve Ziraat Türkiye Kupası'nı zirvede tamamlayan ve gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Kartal, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda yeni isimleri listesine ekledi. Radja Nainggolan, Luuk de Jong, Caner Erkin gibi futbolcular gündeme geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 13:28
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Radja Nainggolan, Luuk de Jong, Caner Erkin... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Radja Nainggolan, Luuk de Jong, Caner Erkin... | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ghezzal'i kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar oyuncunun kulübü Leicester City ile büyük oranda anlaştı. Rachid Ghezzal'ın da imzası an meselesi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Radja Nainggolan, Luuk de Jong, Caner Erkin... | BJK haberleri

MERT GÜNOK

Beşiktaş, kaleci arayışlarını sürdüdürken, Başakşehir'in A Milli kalecisi Mert Günok'la yaptığı görüşmeden olumlu seyrediyor. Galatasaray'ın da talip olduğu Mert için yakın zamanda resmi girişimler gerçekleşecek.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Radja Nainggolan, Luuk de Jong, Caner Erkin... | BJK haberleri

STEVEN CAULKER

Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Caulker, Kartal'a önerildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Radja Nainggolan, Luuk de Jong, Caner Erkin... | BJK haberleri

CANER ERKİN

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı milli futbolcu Caner Erkin için harekete geçti. Sol bekte N'Sakala ve Rıdvan'ın performansının Şampiyonlar Ligi için yeterli olmayacağını düşünen teknik direktör Sergen Yalçın'ın da transfere onay verdi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Radja Nainggolan, Luuk de Jong, Caner Erkin... | BJK haberleri

LEVENT MERCAN

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Schalke 04'ün 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Münir Levent Mercan'ı gündemine aldı. Orta sahada oynayan Levent Mercan, her iki ayağını da etkili şekilde kullanabilmesiyle dikkat çekiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Radja Nainggolan, Luuk de Jong, Caner Erkin... | BJK haberleri

LUUK DE JONG

Deneyimli forvetin transferi için PSV ile yarışan siyah-beyazlılar oyuncuya 2 milyon, kulübüne de 500 bin euro kiralama bedeli önerdi. İspanyollar sözleşmeye satın alma opsiyonu da koydurmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Radja Nainggolan, Luuk de Jong, Caner Erkin... | BJK haberleri

RADJA NAINGGOLAN

İtalyan basını, İnter forması giyen Radja Nainggolan'ın menajeri aracılığıyla Beşiktaş'la el sıkıştığını, artık kulüplerin anlaşmasını beklediğini ileri sürdü.

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