Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Radja Nainggolan, Luuk de Jong, Caner Erkin... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
RACHID GHEZZAL
Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Ghezzal'i kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar oyuncunun kulübü Leicester City ile büyük oranda anlaştı. Rachid Ghezzal'ın da imzası an meselesi.
MERT GÜNOK
Beşiktaş, kaleci arayışlarını sürdüdürken, Başakşehir'in A Milli kalecisi Mert Günok'la yaptığı görüşmeden olumlu seyrediyor. Galatasaray'ın da talip olduğu Mert için yakın zamanda resmi girişimler gerçekleşecek.